Майрис Бриедис покинул фракцию партии «Стабильности!» в Рижской думе

Росликов не знает, каковы причины такого решения Бриедиса.

С уходом Бриедиса во фракции партии "Стабильности!" остаются четыре депутата. Согласно положению о Рижском самоуправлении, фракцию могут формировать не менее трех депутатов одной политической партии или общего списка кандидатов в депутаты.

Сейчас на сайте Рижского самоуправления указано, что Бриедис является независимым депутатом.

Бриедис не стал раскрывать агентству ЛЕТА причины, по которым покинул фракцию "Стабильности!". На вопрос, продолжит ли он быть независимым депутатом или планирует войти в какую-либо другую политическую силу, он также не ответил.

Политик рассказал, что его цель в Рижской думе - работать, "чтобы страна была сильной и духом, и телом".

"Я хочу, чтобы молодежь получала качественное образование, чтобы было модно и увлекательно заниматься спортом параллельно с учебой и чтобы молодые люди видели свое будущее здесь, в Латвии. Я продолжу быть депутатом, который защищает и представляет латышей, проживающих в Латвии. На голосованиях всегда буду руководствоваться тем, что лучше всего служит интересам общества и будущему нашей страны", - пообещал Бриедис.

Ранее Бриедис был членом партии "Согласие" и безрезультатно баллотировался на место в Сейме, а перед муниципальными выборами изменил политическую принадлежность в пользу партии "Стабильности!". Правившее долгие годы в столице "Согласие" на последних выборах в Рижскую думу не прошло.

В августе 2024 года Бриедис распространил заявление о завершении спортивной карьеры. Спорту он посвятил 25 лет. За это время Бриедис стал одним из лучших боксеров мира в своей весовой категории, завоевав пояс чемпиона мира в первом тяжелом весе и одержав победу во Всемирной боксерской суперсерии.