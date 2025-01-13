Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

Люди должны понимать, за что придётся доплатить: строитель рассказал о формировании цен на ремонт

Редакция PRESS 13 января, 2025 10:21

Выбор редакции 0 комментариев

LETA

Найти хорошего мастера для ремонта в Латвии – настоящая задача. Особенно, когда узнаешь цены на услуги некоторых. 800 евро за демонтаж лестницы? 100 евро за час работы – не многовато ли? Правда ли, что мастера всегда врут по срокам, а всё потому, что одновременно работают на 10 объектах? На все вопросы порталу la.lv честно ответил специалист по ремонту Марцис.

У Марциса степень бакалавра по предпринимательству и дополнительное образование в области педагогики. От профессии строителя он дорос до владельца собственной фирмы.

«Любая работа, за которую берется работник (будь то профессор или преподаватель), - это плановая работа с более менее предсказуемой оплатой труда. И сравнивать ее со временной работой несправедливо. Объясню почему.

У меня 29 лет опыта работы, и все это время я в основном занимался строительством. За эти годы я понял, что существует два типа клиентов.

Одни планируют свои желания заранее и обращаются ко мне ранней весной или даже зимой (таких людей немного), другие, отдохнув после отпуска в июле, решают, что им нужно почистить террасу сейчас, потому что еще лето (таких большинство)», - рассказывает Марцис.

Если о работах известно заранее, мастер может спланировать объекты - по их расположению, по степени зависимости от сезона, требующие каких-то определенных погодных условий, например, пасмурной погоды или сильной жары.

«Если же клиенту нужно прямо сейчас, я должен всё бросить, изменить свои планы и бежать, потому что клиенту нужно - тогда за это приходится доплачивать. Мы, строители, тоже хотим иметь запланированный доход и планируем свою работу», - говорит Марцис.

Так как же формируется цена на услуги мастера? «Во всех строительных школах преподают основной принцип составления смет - человеко-часы на качество работы. Существуют даже сметные программы, где есть нормы выработки. Когда я составляю смету, я обычно исхожу из своего личного опыта работы. Есть много псевдостроителей, которые учатся на том, что видят, они часто смотрят на расценки в интернете, которые не всегда адекватны.

В строительстве нет четких градаций тяжести работы, любая работа связана с повышенным риском. Одна работа требует большей физической выносливости, другая - умственной. Вы упомянули фасад и лестницу, я бы сказал, что проще забетонировать лестницу, чем построить качественный фасад, поэтому при заполнении сметы мы используем нормы выработки, что можно сделать за определенное время», - объясняет мастер.

Его расценки за час работы составляют 10-12 евро, за целый день около 100 евро.

Говоря о молодом поколении строителей, Марцис объясняет, что работать способны только те, кто с малых ногтей помогал своим родителям.

«Я вижу, в частности, как друзья моего сына выросли из тех, кто крутил свои скутеры - в механиков, в специалистов по строительству дорог! Но есть одно большое «но»: профессиональные училища готовят молодое поколение, и многие из них уезжают за границу, потому что им предлагают стажировку и более высокую зарплату еще во время учебы», - говорит мастер.

Касательно графика в его профессии, он объясняет так – его всегда можно построить таким образом, чтобы работа была круглый год. Например, он сам специализируется на фасадных работах, которыми занимаются в основном летом, но и на холодное время у него есть другие типы работ, которым морозы не страшны.

Мастер отмечает, что выполнение работ для заказчика – это путь компромиссов. За требования нужно платить, а многие к этому не готовы. Проще всего к оплате труда относятся на селе, и труднее всего с этим в Рижском районе.

«В последние годы, когда инфляция изменила цены, я пришел к принципу, что смета - это приблизительный бюджет, все происходит по факту. Я договариваюсь с клиентами, что еженедельно подвожу итоги работы и материалов», - отмечает Марцис.

Но главное, что нужно помнить о деньгах – есть огромная разница в том, кто выполняет работы - строитель, мастер или бригада. От этого зависит, есть ли у специалиста свой инструмент. Мастер с среднем зарабатывает 10-12 евро в час, у него есть свой инструмент. Бывают рабочие, которые берут 7 евро в час, но это значит, что своего инструмента у них нет. Речь тут не идет о налогах, это суммы на руки, объясняет Марцис.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Погода на среду: количество осадков сократится

Новости Латвии 14:43

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Читать
Загрузка

Осторожно, бизнес закрывается: количество ликвидированных предприятий в Латвии стабильно растёт

Важно 14:36

Важно 0 комментариев

После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT".

После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT".

Читать

Никаких двойных стандартов с госязыком: доставщиков еды обещают жестко проверять

Важно 14:35

Важно 0 комментариев

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Читать

Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать

«В Риге ещё был застой-застой»: актер Андрис Лиелайс об отъезде в Москву и возвращении домой

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Читать

Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите

Новости Латвии 13:49

Новости Латвии 0 комментариев

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

Читать

Безопасность Балтийского моря крайне важна: премьер-министр Швеции

Мир 13:43

Мир 0 комментариев

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Читать