Люди должны понимать, за что придётся доплатить: строитель рассказал о формировании цен на ремонт

У Марциса степень бакалавра по предпринимательству и дополнительное образование в области педагогики. От профессии строителя он дорос до владельца собственной фирмы.

«Любая работа, за которую берется работник (будь то профессор или преподаватель), - это плановая работа с более менее предсказуемой оплатой труда. И сравнивать ее со временной работой несправедливо. Объясню почему.

У меня 29 лет опыта работы, и все это время я в основном занимался строительством. За эти годы я понял, что существует два типа клиентов.

Одни планируют свои желания заранее и обращаются ко мне ранней весной или даже зимой (таких людей немного), другие, отдохнув после отпуска в июле, решают, что им нужно почистить террасу сейчас, потому что еще лето (таких большинство)», - рассказывает Марцис.

Если о работах известно заранее, мастер может спланировать объекты - по их расположению, по степени зависимости от сезона, требующие каких-то определенных погодных условий, например, пасмурной погоды или сильной жары.

«Если же клиенту нужно прямо сейчас, я должен всё бросить, изменить свои планы и бежать, потому что клиенту нужно - тогда за это приходится доплачивать. Мы, строители, тоже хотим иметь запланированный доход и планируем свою работу», - говорит Марцис.

Так как же формируется цена на услуги мастера? «Во всех строительных школах преподают основной принцип составления смет - человеко-часы на качество работы. Существуют даже сметные программы, где есть нормы выработки. Когда я составляю смету, я обычно исхожу из своего личного опыта работы. Есть много псевдостроителей, которые учатся на том, что видят, они часто смотрят на расценки в интернете, которые не всегда адекватны.

В строительстве нет четких градаций тяжести работы, любая работа связана с повышенным риском. Одна работа требует большей физической выносливости, другая - умственной. Вы упомянули фасад и лестницу, я бы сказал, что проще забетонировать лестницу, чем построить качественный фасад, поэтому при заполнении сметы мы используем нормы выработки, что можно сделать за определенное время», - объясняет мастер.

Его расценки за час работы составляют 10-12 евро, за целый день около 100 евро.

Говоря о молодом поколении строителей, Марцис объясняет, что работать способны только те, кто с малых ногтей помогал своим родителям.

«Я вижу, в частности, как друзья моего сына выросли из тех, кто крутил свои скутеры - в механиков, в специалистов по строительству дорог! Но есть одно большое «но»: профессиональные училища готовят молодое поколение, и многие из них уезжают за границу, потому что им предлагают стажировку и более высокую зарплату еще во время учебы», - говорит мастер.

Касательно графика в его профессии, он объясняет так – его всегда можно построить таким образом, чтобы работа была круглый год. Например, он сам специализируется на фасадных работах, которыми занимаются в основном летом, но и на холодное время у него есть другие типы работ, которым морозы не страшны.

Мастер отмечает, что выполнение работ для заказчика – это путь компромиссов. За требования нужно платить, а многие к этому не готовы. Проще всего к оплате труда относятся на селе, и труднее всего с этим в Рижском районе.

«В последние годы, когда инфляция изменила цены, я пришел к принципу, что смета - это приблизительный бюджет, все происходит по факту. Я договариваюсь с клиентами, что еженедельно подвожу итоги работы и материалов», - отмечает Марцис.

Но главное, что нужно помнить о деньгах – есть огромная разница в том, кто выполняет работы - строитель, мастер или бригада. От этого зависит, есть ли у специалиста свой инструмент. Мастер с среднем зарабатывает 10-12 евро в час, у него есть свой инструмент. Бывают рабочие, которые берут 7 евро в час, но это значит, что своего инструмента у них нет. Речь тут не идет о налогах, это суммы на руки, объясняет Марцис.