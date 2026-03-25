Любовный треугольник: Театр Чехова готовит захватывающую премьеру

Две супружеские пары тесно общаются много лет, и стержнем их отношений изначально является дружба Роберта и Джерри. Но однажды равновесие необратимо и непоправимо смещается, и возникает любовный треугольник. С этого момента герои строят бесконечные лабиринты из недомолвок, хитростей и тайн; строят стены, которые в итоге отделяют их друг от друга; строят, не осознавая, что на самом деле – разрушают.

«Предательство» – это захватывающее путешествие из настоящего в прошлое; это пронзительное эхо сделанного выбора; это вдумчивое исследование острых граней страсти, привязанности и обмана.

В творческую команду под руководством режиссера Максима Диденко входят сценограф и художник по костюмам Галя Солодовникова, композитор Луи Лебе, хореограф Анна Абалихина, художник по свету Оскарс Паулиньш, переводчик Лина Овчинникова.