Любителям зимнего плавания запрещено купаться на Луцавсале в Риге

Любителям зимнего плавания рекомендуется использовать другие официальные места для купания Рижского самоуправления, это – Кипсала, Румбула, Бабелите, Вецаки и Вакарбулли.

Пробы воды для купания, необходимые для повторного анализа, будут взяты 15 октября, а результаты станут известны к 18 октября.

Учитывая растущий интерес к зимнему плаванию, Департамент жилищного строительства и окружающей среды осуществляет отбор проб воды уже несколько лет раз в месяц в зимний период в нескольких местах для купания, если водоем не замерз.

В зонах для купания также имеются кабинки для переодевания, мобильные санузлы, пляжные скамейки.

Купание разрешено во всех официальных местах для купания при условии, что сами пловцы соблюдают осторожность и безопасность на воде, поскольку спасатели полиции Рижского самоуправления организуют спасательные работы на месте только во время официального купального сезона, с 15 мая по 15 сентября.