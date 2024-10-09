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«Lursoft»: 19% предприятий имеют задолженность по налогам

© LETA 9 октября, 2024 18:25

Новости Латвии 0 комментариев

Налоговые долги в размере не менее 150 евро зарегистрированы у 19% предприятий, свидетельствует исследование "Lursoft".

По сравнению с концом 2023 года увеличилось как количество должников, так и сумма налогового долга.

По данным исследования, за последние девять месяцев количество предприятий, имеющих налоговую задолженность не менее 150 евро, увеличилось до 34 490. Это на 4,79% больше, чем в конце 2023 года.

Наибольшая доля налоговых должников в настоящее время зафиксирована среди поставщиков услуг общественного питания. По данным исследования, 38,49% компаний этого сектора в настоящее время имеют налоговую задолженность. За последние девять месяцев общая налоговая задолженность в отрасли общественного питания выросла на 25,2% и составила 37,13 млн евро, что в среднем составляет 22 120 евро на предприятие.

"Lursoft" отмечает, что в ряде других отраслей средняя сумма долга на предприятие значительно выше. Среди них "Lursoft" выделяет производство металлов, где треть (15 из 43) всех предприятий имеют налоговую задолженность, в среднем 1,67 млн евро на компанию. Наибольшая доля общей налоговой задолженности в металлургической отрасли приходится на одну компанию, "Bebriko Ltd", которая находится в процессе неплатежеспособности с 2015 года.

Крупнейшими налоговыми должниками в Латвии являются ООО "Bebriko" с налоговым долгом 14,01 млн евро, ООО "EEast-West Transit" с 12,34 млн евро, ООО "Tokyo City" с 11,9 млн евро и "Amber Latvijas balzams" с 9,25 млн евро, ООО "HimBalt" - 9,19 млн евро, "A Holding"- 8,66 млн евро, ООО "Baltā bura" - 5,96 млн евро, "Lido" - 5,64 млн евро, ООО "Burlat" - 5,07 млн евро и ООО "M&L Ekspedicija" - 3,7 млн евро налогового долга.

В секторе общественного питания на одну компанию, "Tokyo City", приходится почти треть общей задолженности.

В конце сентября в "Топ-10" крупнейших налоговых должников входило еще одно предприятие общественного питания, "Lido", с налоговым долгом в размере 5,64 млн евро. Это одна из немногих компаний среди крупнейших налоговых должников, которая не приостановила свою экономическую деятельность и не ведет процесс неплатежеспособности. Другим таким же предприятием с налоговым долгом в несколько миллионов евро является производитель напитков "Amber Latvijas balzams".

Отрасли с наибольшей долей налоговых должников по отношению к общему числу зарегистрированных в отрасли предприятий - это услуги общественного питания с 38,49%, производство мебели с 35,63%, производство металлов с 34,88%, строительство зданий с 32,9%, производство металлических изделий, кроме машин и оборудования с 32,67%, специализированная строительная деятельность - 31,2%, производство древесины, изделий из дерева и пробки, кроме мебели - 30,66%, наземный транспорт и транспорт по трубопроводам - 29,25%, оптовая, розничная торговля и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 28,45%, производство бумаги и бумажных изделий - 28,24%.

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