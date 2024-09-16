Лучшим сериалам выдали премию «Эмми»: кто счастливчик в этом году?

«Сегун» — это уже вторая экранизация одноименного романа Джеймса Клавелла о судьбе английского штурмана в Японии начала XVII века.

Шоу уже побило рекорд по количеству побед на «Эмми» за один год, получив 14 призов на прошедшей в минувшие выходные церемонии Creative Arts Emmys, в основном за достижения за кадром.

На главном мероприятии оно получило еще четыре трофея, включая приз за лучший драматический сериал — первое неанглоязычное шоу, получившее этот престижный приз.

Анна Саваи и Хироюки Санада, исполнившие главные женскую и мужскую роли, получили награды как лучшие драматические актеры. Они стали первыми японскими актерами, получившими «Эмми».

Мини-сериал «Олененок», популярный, но весьма спорный британский телехит, завоевал четыре премии «Эмми».

Создатель и звезда сериала, шотландский комик Ричард Гадд, получил три из них — за участие в шоу, сценарий и как продюсер.

Его коллега Джессика Ганнинг, сыгравшая преследовательницу Марту, была названа лучшей актрисой второго плана в сериале.

Рассказ Гадда о том, как его несколько лет преследовала женщина и как он подвергался сексуальному насилию со стороны мужчины — заметной фигуры в телеиндустрии, стал самым обсуждаемым сериалом года.

Однако утверждение, что это «правдивая история», сделало его противоречивым, и реальная женщина, которая, по-видимому, вдохновила персонажа Ганинга, сейчас судится с Netflix за клевету, халатность и нарушение конфиденциальности.