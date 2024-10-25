Лучше умереть от мяса, чем от овощей и скуки — слова шоумена Кларксона возмутили веганов

Бывшему ведущему шоу Top Gear недавно была проведена срочная операция на сердце, во время которой ему установили стент для расширения закупоренной артерии. Кларксон жаловался на боль в груди, и его доставили в больницу Джона Рэдклиффа в Оксфорде, где ему провели операцию, спасшую его жизнь.

Один веган в социальной сети X написал: «Похоже, у него случился сердечный приступ, и ему потребовалась операция. Чего он ожидал, поедая все это мясо? Ему не стоило удивляться!» Звезда шоу The Grand Tour ответил: «Лучше умереть от мяса, чем от скуки, вызванной овощами».

Кларксон рассказал, что почувствовал недомогание после плавания в Индийском океане во время отпуска, а позже ему стало тяжело подниматься по лестнице. После возвращения в Великобританию его состояние резко ухудшилось, его доставили в больницу на скорой. Кларксон сказал, что операция длилась около двух часов, и в какой-то момент ему казалось, будто в руку вставили трубу пылесоса, а хирурги работали у него в сердце набором из дюбеля и молотка.