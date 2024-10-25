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Лучше умереть от мяса, чем от овощей и скуки — слова шоумена Кларксона возмутили веганов

Редакция PRESS 25 октября, 2024 18:00

Для настроения 0 комментариев

Телевизионная звезда Джереми Кларксон ответил на комментарии онлайн-критика, который утверждал, что его мясная диета стала причиной его недавних проблем со здоровьем.

Бывшему ведущему шоу Top Gear недавно была проведена срочная операция на сердце, во время которой ему установили стент для расширения закупоренной артерии. Кларксон жаловался на боль в груди, и его доставили в больницу Джона Рэдклиффа в Оксфорде, где ему провели операцию, спасшую его жизнь.

Один веган в социальной сети X написал: «Похоже, у него случился сердечный приступ, и ему потребовалась операция. Чего он ожидал, поедая все это мясо? Ему не стоило удивляться!» Звезда шоу The Grand Tour ответил: «Лучше умереть от мяса, чем от скуки, вызванной овощами».

Кларксон рассказал, что почувствовал недомогание после плавания в Индийском океане во время отпуска, а позже ему стало тяжело подниматься по лестнице. После возвращения в Великобританию его состояние резко ухудшилось, его доставили в больницу на скорой. Кларксон сказал, что операция длилась около двух часов, и в какой-то момент ему казалось, будто в руку вставили трубу пылесоса, а хирурги работали у него в сердце набором из дюбеля и молотка.

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В какие дни жители Латвии получают зарплату и как это влияет на торговлю

Бизнес 18:30

Бизнес 0 комментариев

День зарплаты — один из самых счастливых дней в месяце для значительной части людей. Что делает человек, когда деньги поступают на счет? Правильно, начинает их тратить, пишет Rus.delfi.lv. С другой стороны, перед зарплатой люди обычно "затягивают пояса", покупая только самое необходимое. Такова человеческая психология - она напрямую влияет на бизнес.

День зарплаты — один из самых счастливых дней в месяце для значительной части людей. Что делает человек, когда деньги поступают на счет? Правильно, начинает их тратить, пишет Rus.delfi.lv. С другой стороны, перед зарплатой люди обычно "затягивают пояса", покупая только самое необходимое. Такова человеческая психология - она напрямую влияет на бизнес.

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Правительство обещает объяснить выбор между различными вариантами на переговорах с Telia

Бизнес 18:15

Бизнес 0 комментариев

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После того, как правительством будет рассмотрен доклад о результатах переговоров акционеров телекоммуникационных предприятий ООО "Tet" и ООО "Latvijas Mobilais telefons" (LMT), обществу будет разъяснено, почему выбраны конкретные сценарии дальнейшего развития и почему произошел отказ от других вариантов, заверил агентство ЛЕТА министр экономики Виктор Валайнис.

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В соцсетях поставили под сомнение надежность «зубов дракона» на латвийской границе (ВИДЕО)

Важно 17:45

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И хотя еще вчера в Латвии с гордостью демонстрировали, как латвийские «зубы дракона» будут останавливать потенциальные вражеские танки в Латвии, уже сегодня в латвийском сегменте социальных сетей жители публикуют видео, на которых видно, что, возможно, подобного рода защита наших границ – не панацея, пишет Bb.lv.

И хотя еще вчера в Латвии с гордостью демонстрировали, как латвийские «зубы дракона» будут останавливать потенциальные вражеские танки в Латвии, уже сегодня в латвийском сегменте социальных сетей жители публикуют видео, на которых видно, что, возможно, подобного рода защита наших границ – не панацея, пишет Bb.lv.

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Снова переделать? Коалиции предложат договориться о реформе государственного управления

Новости Латвии 17:43

Новости Латвии 0 комментариев

Входящий в правительственную коалицию Союз зеленых и крестьян (СЗК) предложит другим коалиционным партиям согласовать первые шаги по уменьшению бюрократии и повышению эффективности государственного управления, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

Входящий в правительственную коалицию Союз зеленых и крестьян (СЗК) предложит другим коалиционным партиям согласовать первые шаги по уменьшению бюрократии и повышению эффективности государственного управления, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

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На восточной границе в очередях стоят 2000 грузовиков

Новости Латвии 17:30

Новости Латвии 0 комментариев

Почти три года прошло с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Евросоюз ввёл в отношении страны-агрессора 14 пакетов санкций. Список запрещённых для ввоза товаров растёт — но на двух работающих пограничных контрольно-пропускных пунктах с Россией по-прежнему в очередях стоят тысячи грузовых машин, сообщает Латгальская студия Латвийского радио 4.

Почти три года прошло с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Евросоюз ввёл в отношении страны-агрессора 14 пакетов санкций. Список запрещённых для ввоза товаров растёт — но на двух работающих пограничных контрольно-пропускных пунктах с Россией по-прежнему в очередях стоят тысячи грузовых машин, сообщает Латгальская студия Латвийского радио 4.

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За два месяца до введения электронных счетов их внедрили всего 5% латвийских предприятий

Бизнес 17:15

Бизнес 0 комментариев

Хотя обмен э-счетами с 1 января 2025 года станет обязательным для, как минимум, четверти латвийских предприятий, на данный момент, за два месяца до вступления в силу этого решения, отправлять и обрабатывать их могут лишь около 5% всех опрошенных компаний и учреждений. Такую тревожную картину показывают результаты опроса предприятий, проведенного разработчиком систем управления бизнесом и бухгалтерских систем Jumis Pro.

Хотя обмен э-счетами с 1 января 2025 года станет обязательным для, как минимум, четверти латвийских предприятий, на данный момент, за два месяца до вступления в силу этого решения, отправлять и обрабатывать их могут лишь около 5% всех опрошенных компаний и учреждений. Такую тревожную картину показывают результаты опроса предприятий, проведенного разработчиком систем управления бизнесом и бухгалтерских систем Jumis Pro.

Читать