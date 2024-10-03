По мнению центра, подобными новостями Россия пытается дискредитировать Литву.

«Информацию, опубликованную российскими спецслужбами и распространенную по каналам государственных СМИ, можно рассматривать только как очередную провокацию. Эти действия - попытка дискредитировать Литву и ее непоколебимую поддержку Украины», - говорится в комментарии НЦУКС, который получило агентство BNS.

Как сообщили в четверг российские и белорусские СМИ со ссылкой на пресс-службу ФСБ, российские спецслужбы задержали двух сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Украины в Калининградской области при попытке пересечь границу со стороны Литвы.

По данным СМИ, украинцы были задержаны за шпионаж на российско-литовской границе, возможно, планировалась инфильтрация агентов. Кроме того, они планировали похитить ребенка одного из сотрудников ГУР, который является гражданином России, говорится в сообщениях.