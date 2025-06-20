Литва: проект ЕС по блокировке российского газа может не сработать

По его словам, в проекте предусмотрены расплывчатые исключения, позволяющие странам Евросоюза продолжать закупать российский газ.

«Одна из таких лазеек содержится в статье 15 регламента. В ней говорится, что в случае угрозы безопасности поставок для одной или нескольких стран ЕС Комиссия может сделать исключение и разрешить импорт российского газа. Это положение вызывает наибольшие опасения, поскольку критерии такого решения не определены», — сказал Вайчюнас в интервью агентству BNS.

«Статья сформулирована весьма абстрактно и оставляет широкое поле для трактовок. Мы прекрасно понимаем, что некоторые государства-члены постараются воспользоваться этой возможностью максимально», — добавил министр.

Во вторник Евросоюз представил проект поэтапного запрета импорта российского газа к концу 2027 года, с целью положить конец многолетней зависимости.

Согласно плану, с 1 января 2026 года будет запрещён импорт по новым контрактам. Поставки по уже заключённым краткосрочным контрактам должны прекратиться до 17 июня следующего года. Оставшийся импорт планируется полностью остановить к концу 2027 года.

При этом Еврокомиссия предлагает опереться на торговое и энергетическое законодательство, а не на санкции, чтобы обойти возможное сопротивление Венгрии и Словакии, которые сохраняют дипломатические связи с Москвой.

Для вступления в силу проект должен получить одобрение Совета ЕС и Европейского парламента.

По данным Еврокомиссии, в прошлом году на российский газ приходилось 19% потребностей ЕС — для сравнения, до начала войны этот показатель составлял 45%.

В 2023 году по трубопроводу «Турецкий поток» в страны ЕС было поставлено 32 млрд кубометров газа, ещё 20 млрд кубометров поступило в виде сжижённого природного газа через терминалы.