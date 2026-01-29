Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Литва не станет лишать Леонида Волкова вида на жительство

© Deutsche Welle 29 января, 2026 16:57

Мир 0 комментариев

Оппозиционер Леонид Волков может оставаться в Литве, заявил министр внутренних дел страны Владислав Кондратович. Поводом для проверки Волкова стали его слова об основателе РДК Денисе Капустине и украинских чиновниках.

Власти Литвы не будут аннулировать вид на жительство в этой стране, выданный руководителю политических проектов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова. Об этом на пресс-конференции в четверг, 29 января, сообщил  литовский министр внутренних дел Владислав Кондратович.

"В ходе оценки не было выявлено никаких обстоятельств, указывающих на то, что Леонид Волков оказывает поддержку российскому режиму и его продолжающейся агрессии против Украины. Следовательно, представитель российской оппозиции имеет действующее временное разрешение и может продолжать проживать в Литве ", - цитирует Кондратовича портал Delfi.

Директор Департамента миграции Индре Гаспере подтвердила решение Вильнюса. "После получения информации о том, что гражданин РФ Леонид Волков не представляет угрозы для госбезопасности, мы не меняли его юридическое положение", - сказала Гаспере. В то же время она отметила, что сам факт проверки Волкова властями можно расценивать как "предупреждение и желтую карточку".

Поводом для проверки правового статуса Леонида Волкова в Литве стала публикация, сделанная 5 января бывшей сотрудницей ФБК Анной Тирон, которая сейчас работает в "Русском добровольческом корпусе" (РДК). Она разместила в соцсети Facebook сообщение, которое Волков ранее направил ей после известия о смерти основателя РДК, ультраправого русского националиста Дениса Капустина, когда еще не было известно, что его гибель была лишь инсценирована.

В этом сообщении оппозционер, в частности, одобрил смерть Капустина, назвал РДК "клоунским "корпусом", который "решал мутные задачи гнусного деревенского политтехнолога (ранее - главы украинской разведки, сейчас - главы офиса президента Украины Кирилла - Ред.) Буданова". Позже Волков выразил сожаление по поводу своих слов. Он назвал свой текст "эмоциональным и резким", а также заявил, что его "не следовало писать". При этом оппозиционер подчеркнул, что "плохо относится к неонацистам".

Помимо властей Литвы, расследование в связи с высказываниями Леонида Волкова открыли власти Украины . Его проводят по статье об оправдании вооруженной агрессии РФ и прославлении ее участников. В офисе генпрокурора Украины на запрос DW сообщили, что уголовное производство "является фактовым, на этом этапе речь не идет об уведомлении кого-либо о подозрении".

Президент США Дональд Трамп сообщил, что после его личного обращения президент РФ Владимир Путин согласился на ближайшие семь дней прекратить обстрелы украинских городов из-за сильных морозов. "Они (украинцы - Ред.) никогда не испытывали такого холода. И я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели. И он согласился это сделать", - сказал Трамп на заседании своей администрации в Белом доме в четверг, 29 января.

Профессор Латвийского университета и политолог Юрис Розенвалдс в программе «Ziņu TOP» на телеканале TV24 отметил, что в политической обстановке в Латвии существует ряд проблем, которые влияют на доверие населения к результатам выборов.

Возрастает риск того, что Россия и другие недружественно настроенные по отношению к Латвии государства могут попытаться повлиять на предстоящие осенью выборы в Сейм, используя всё более масштабные кампании влияния и возможности искусственного интеллекта. Об этом на заседании Совета по реализации меморандума о сотрудничестве Кабинета министров и неправительственных организаций заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс.

Можно быть не полным.
И при этом — терять мозг быстрее, чем кажется.

И при этом — терять мозг быстрее, чем кажется.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш удивил публичным обращением — видео из укрытия, в котором он излагает свою версию произошедшего. Круминьш утверждает, что стал жертвой системы, оспаривает обстоятельства задержания и подчёркивает: он не осуждён и не намерен ехать в Германию.

В настоящее время в Министерстве финансов (МФ) не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» министр финансов Арвилс Ашераденс (JV).

"Без диалога с Россией мы не найдём решения", - заявил вице-премьер Люксембурга Ксавье Беттель в интервью Euronews перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

