В Литве задержали сбежавших из Латвии просителей убежища

Во вторник вечером пограничники Калварийской заставы в пределах деревни Калнай задержали группу нелегальных мигрантов. Мужчины прятались в кустах на опушке леса. Они сказали, что являются гражданами Сомали и предъявили выданные в июле Латвийским центром регистрации иностранцев документы.

Других подтверждающих личность документов у них не было, у них также не было разрешений на пребывание в Литве и других странах зоны Шенгена.

По предварительным данным, они нелегально пришли в Латвию из Беларуси. Когда их задержали пограничники, нелегалы попросили об убежище. Пока рассматривают их заявки, такие иностранцы могут ненадолго покидать ЦРИ, но не могут выезжать из страны (в конкретном случае - из Латвии).

Задержанных сомалийцев доставили на заставу, решается вопрос их дальнейшей судьбы. Когда литовские пограничники задерживают нелегальных мигрантов, прибывших из Латвии, их обычно возвращают обратно в Латвию.