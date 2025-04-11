Лишний миллион: столько латвийцев не влезет у бомбоубежища, но тем, кто влезет — не лучше

Министр внутренних дел Рихард Козловскис в передаче "Spried ar Delfi" предположил, что сейчас мест в убежищах может хватить примерно 800 000 жителей, однако все эти сооружения соответствуют третьей - самой низкой - категории обороны. Министр признал, что принятое в 2009 году решение отказаться от системы убежищ было ошибкой, а также сравнил политику государства после восстановления независимости с идеологией коммунистической революции "до основанья все разрушим", в результате чего "гражданская оборона исчезла с экрана". Чтобы восстановить систему убежищ, теперь необходимы как изменения нормативных актов, так и инвестиции. С этой целью за прошлый год была обследована существующая инфраструктура.

"На протяжении прошлого года мы исследовали инфраструктуру, выясняли, что у нас есть. В Латвии реальная возможность укрыться есть примерно для миллиона человек", - сказал Козловскис. Далее в беседе он уточнил, что в существующих приютах могут разместиться примерно 800 000 человек: "Близко к 800 тысячам, если не ошибаюсь. Проверено более 3000 зданий, из которых частично соответствуют и соответствуют требованиям более половины".