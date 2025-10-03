Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Лишили Ордена Трёх Звёзд, лишить и гражданства? Оппозиция против Авена

© LETA 3 октября, 2025 09:42

Новости Латвии 0 комментариев

Фракция партии «Прогрессивные» в Сейме направила письмо премьер-министру Эвике Силине и министру внутренних дел Рихардсу Козловскису с просьбой предоставить подробную информацию об обстоятельствах получения Петром Авеном гражданства Латвии, сообщили в партии.

Политические силы также интересуются, были ли в ходе процесса оценены и каким образом основания для лишения Авена гражданства Латвии, изложенные в пункте 5 части первой статьи 24 Закона о гражданстве.

«Прогрессивные подчеркивают, что сохранение статуса гражданина за лицом, гражданство которого находится под вопросом, особенно из-за возможного сотрудничества с российскими властями, представляет серьезную угрозу национальной безопасности Латвии в нынешних геополитических условиях.

В письме, подписанном председателем фракции Андрисом Шуваевым, партия подчеркивает, что в обществе уже несколько лет существуют сомнения относительно законности гражданства Авена: было ли гражданство изначально приобретено законным путем; нет ли в настоящее время оснований для его аннулирования, поскольку лицо оказывало поддержку государству-агрессору России и не исключено, что продолжает поддерживать его своим экономическим капиталом или иным образом.

По мнению партии, сложившаяся ситуация вызывает подозрения, во-первых, в возможной коррупции государственных чиновников при предоставлении гражданства Латвии, а также в последующей неспособности выявить и предотвратить незаконные решения, принятые в результате коррупционной деятельности.

Во-вторых, это создаёт общую и долгосрочную угрозу безопасности Латвии, которую органы государственной безопасности не в состоянии определить. Поэтому крайне важно выяснить все юридические и фактические обстоятельства, а именно, имеет ли Авенс право на сохранение гражданства Латвии, и открыто разъяснить это общественности, подчёркивает партия.

С аналогичным призывом выступил и Национальный союз.

Агентство LETA еще в феврале 2023 года сообщало, что органы безопасности Латвии оценивают наличие оснований для лишения гражданства российского миллиардера Петра Авена, подтвердили в то время в МВД.

Соответствующий вопрос стал актуальным после вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года.

Авен получил гражданство Латвии в 2016 году. В 2012 году он был награждён Орденом Трёх Звёзд. После масштабного вторжения России в Украину капитул ордена принял решение об его отмене. Вскоре после этого Сенат Латвийского университета (ЛУ) также принял решение о лишении Авена звания почётного доктора Латвийского университета.

Дедушка миллиардера был латышским стрелком, оставшимся жить в России после Гражданской войны.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

