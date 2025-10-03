Лишили Ордена Трёх Звёзд, лишить и гражданства? Оппозиция против Авена

Политические силы также интересуются, были ли в ходе процесса оценены и каким образом основания для лишения Авена гражданства Латвии, изложенные в пункте 5 части первой статьи 24 Закона о гражданстве.

«Прогрессивные подчеркивают, что сохранение статуса гражданина за лицом, гражданство которого находится под вопросом, особенно из-за возможного сотрудничества с российскими властями, представляет серьезную угрозу национальной безопасности Латвии в нынешних геополитических условиях.

В письме, подписанном председателем фракции Андрисом Шуваевым, партия подчеркивает, что в обществе уже несколько лет существуют сомнения относительно законности гражданства Авена: было ли гражданство изначально приобретено законным путем; нет ли в настоящее время оснований для его аннулирования, поскольку лицо оказывало поддержку государству-агрессору России и не исключено, что продолжает поддерживать его своим экономическим капиталом или иным образом.

По мнению партии, сложившаяся ситуация вызывает подозрения, во-первых, в возможной коррупции государственных чиновников при предоставлении гражданства Латвии, а также в последующей неспособности выявить и предотвратить незаконные решения, принятые в результате коррупционной деятельности.

Во-вторых, это создаёт общую и долгосрочную угрозу безопасности Латвии, которую органы государственной безопасности не в состоянии определить. Поэтому крайне важно выяснить все юридические и фактические обстоятельства, а именно, имеет ли Авенс право на сохранение гражданства Латвии, и открыто разъяснить это общественности, подчёркивает партия.

С аналогичным призывом выступил и Национальный союз.

Агентство LETA еще в феврале 2023 года сообщало, что органы безопасности Латвии оценивают наличие оснований для лишения гражданства российского миллиардера Петра Авена, подтвердили в то время в МВД.

Соответствующий вопрос стал актуальным после вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года.

Авен получил гражданство Латвии в 2016 году. В 2012 году он был награждён Орденом Трёх Звёзд. После масштабного вторжения России в Украину капитул ордена принял решение об его отмене. Вскоре после этого Сенат Латвийского университета (ЛУ) также принял решение о лишении Авена звания почётного доктора Латвийского университета.

Дедушка миллиардера был латышским стрелком, оставшимся жить в России после Гражданской войны.