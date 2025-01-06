Линкайтс — об отмене рейсов airBaltic: предприятие заботится о своей рентабельности

Если финансовые показатели не улучшатся, котировка акций компании на бирже будет проблематичной, пояснил он.

«О том, что проблемы с двигателями продолжатся еще на несколько лет, руководство airBaltic говорило еще на прошлом собрании инвесторов, это не секрет. Прискорбно то, что в Pratt & Whitney не смогли выполнить все обещания, которые они давали в прошлом году. Мы знаем, что это относится не только к авиакомпании airBaltic, но и к другим. Недавно с похожим заявлением вышел лоукостер WizzAir, у которого такие же проблемы с двигателями Pratt & Whitney.

Но интересно, наверное, то, что airBaltic на этот раз выбрал другую стратегию, чем в прошлые годы. Если раньше airBaltic нанимал чартерные авиакомпании, которые летали на маршрутах airBaltic, то сейчас решено просто отменить эти рейсы.

Вопрос и в рентабельности этих рейсов. Мы видим, что отменяются в основном второстепенные маршруты из Риги и Вильнюса в сторону Балкан, Румынии, Молдовы, где спрос явно недостаточен, чтобы рейсы были рентабельными».

Другая сторона проблемы — подготовка к привлечению стратегического инвестора, а также к котировке акций компании на бирже, говорит экс-глава Минсообщения: «Финансовые показатели авиакомпании сейчас, очевидно, недостаточны для того, чтобы показать позитивную динамику для новых инвесторов».

А пока компании придется возвращать деньги за билеты пассажирам отмененных рейсов. Как возместить убытки и возможно ли взыскать их с Pratt & Whitney, по чьей вине двигатели самолетов вовремя не прошли техобслуживание?

«Это зависит от условий контракта авиакомпании с производителем двигателей. Я так понял, что компенсация будет запрошена, как обычно в таких случаях делается. Но со стороны пассажиров есть и альтернативные возможности полетов — как говорит сама авиакомпания, они подбирают и другие возможные маршруты, так что, думаю, если подвести окончательный итог того, сколько именно пассажиров не появится у нас из-за этих действий — я думаю, это будет меньше, чем объявлено сейчас».

На вопрос, как эта ситуация повлияет на поиск стратегического инвестора и не отпугнет ли его, Талис Линкайтс ответил следующее:

«Из того, что написал глава совета компании Клавс Васкс, видно, что основная проблема — политическая. Проблема на стороне акционера airBaltic: не принимаются решения, которых ждет стратегический инвестор. И очевидно, что снижение нерентабельности — одна из предпосылок к тому, чтобы инвестор все-таки смог заключить эту сделку вовремя. Очень надеюсь, что в этом году сделка будет завершена и airBaltic сможет выйти на биржу», — подвел итог Линкайтс.