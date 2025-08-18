Лично встретил: в Вашингтоне начались переговоры Трампа и Зеленского

Трамп лично вышел встретить Зеленского на крыльцо Белого дома. В украинскую делегацию на переговорах в Белом доме входят глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, секретарь СНБО Рустем Умеров, посол Украины в США Оксана Маркарова и замглавы МИД Сергей Кислица.

С американской стороны в переговорах участвуют вице-президент​ США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланники Стив Уиткофф и Кит Келлог.

Планируется, что переговоры будут вестись в течение часа. После этого Трамп встретится с европейскими лидерами. Будет ли Зеленский принимать участие во второй встрече и планируется ли пресс-конференция после ее окончания, пока неясно.

Переговоры Трампа с Зеленским и европейскими лидерами проходят спустя три дня после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. На этой встрече Путин потребовал отдать России Донбасс в обмен на прекращение огня — но согласился на «прочные» гарантии безопасности для Украины, аналогичные пятой статье устава НАТО о коллективной обороне.