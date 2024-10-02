Она активно следит за текущими событиями в политике, дискуссиями в различных телепрограммах, а также регулярно читает местные газеты. И что же бабушка из Огре думает о текущей политической ситуации?

"Надо подождать, пока пенсию прибавят, и тогда я вам скажу, что думаю. Все думают только о своих креслах и кошельках, а нужды пенсионеров, детей и инвалидов отодвигаются на второй план. Депутаты должны попытаться прожить пару месяцев с моей пенсией - 365 евро. Так что же они будут делать?

У моей родственницы было высшее образование, она много лет проработала в Латвийском университете биологических наук и технологий (тогда он назывался Латвийской сельскохозяйственной академией) преподавателем, но пенсия у нее была такая же, как у моего мужа, который работал лесник. Мы, пенсионеры, не виноваты в том, что родились и работали в советское время. Если бы мне пришлось жить одной на свою пенсию, было бы два варианта – либо я бы сидела в теплой комнате и не ела, либо в холоде и сытая. Но кого это волнует?

Хочу добавить, что мне очень нравится наш президент Эдгар Ринкевич. Мне нравится его отношение, мудрость и опыт. Он много лет был министром иностранных дел, понимает все, что нужно понимать, не то, что Бришкенс (прим. ред. Министр транспорта Каспарс Бришкенс).

Кто мне не нравится, так это Бришкенс. Моя мама однажды сказала мне посмотреть человеку в глаза и тогда я пойму, что он за человек. Его глаза не внушают мне доверия. Когда он начинает говорить, я выключаю телевизор. Депутаты Сейма также неоднократно выражали обеспокоенность его компетентностью - видят, что ничего не делается", - высказывает свое мнение пожилая женщина.