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LG, Samsung и Hyundai хотят вернуться в Россию

© Deutsche Welle 28 марта, 2025 15:36

Бизнес 0 комментариев

LG уже частично возобновила работу на подмосковном заводе. В Hyundai Motor Group пока не приняли окончательного решения, ожидая возможного снятия части санкций с России, сообщила The Korea Times.

Южнокорейские компании Samsung, LG Electronics и Hyundai рассматривают возможность возвращения на российский рынок на фоне переговоров об урегулировании войны России против Украины и о возможном снятии части санкций с РФ, сообщила в пятницу, 28 марта, газета The Korea Times.

По ее данным, LG уже частично возобновила работу на своем подмосковном заводе. Аналогичную информацию еще несколько дней назад приводило российское издание "Русбейс" со ссылкой на источники. Представитель LG в комментарии The Korea Times сказал, что возобновление работы связано с "предотвращением износа производственных мощностей, которые простаивали с начала войны". Никаких новых поставок на завод не было, там используются уже имеющиеся материалы.

Генеральный директор LG Electronics Чо Джу Ван заявил, что компания "проявляет осторожность, поскольку война еще не закончилась", но добавил: "Мы внимательно следим за ситуацией, поскольку можем возобновить работу, когда санкции будут сняты".

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