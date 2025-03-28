LG, Samsung и Hyundai хотят вернуться в Россию

Южнокорейские компании Samsung, LG Electronics и Hyundai рассматривают возможность возвращения на российский рынок на фоне переговоров об урегулировании войны России против Украины и о возможном снятии части санкций с РФ, сообщила в пятницу, 28 марта, газета The Korea Times.

По ее данным, LG уже частично возобновила работу на своем подмосковном заводе. Аналогичную информацию еще несколько дней назад приводило российское издание "Русбейс" со ссылкой на источники. Представитель LG в комментарии The Korea Times сказал, что возобновление работы связано с "предотвращением износа производственных мощностей, которые простаивали с начала войны". Никаких новых поставок на завод не было, там используются уже имеющиеся материалы.

Генеральный директор LG Electronics Чо Джу Ван заявил, что компания "проявляет осторожность, поскольку война еще не закончилась", но добавил: "Мы внимательно следим за ситуацией, поскольку можем возобновить работу, когда санкции будут сняты".