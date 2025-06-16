Лето на один день: в Латвии до +27°C

Прохладнее будет на побережье — местами столбик термометра не превысит отметку +20°C.

Ожидается преимущественно солнечная погода. Облачность начнёт нарастать после полудня на западе страны — в первую очередь в прибрежных районах Курземе, где возможен дождь. Ветер слабый, преимущественно западного направления.

В Риге день будет сухим и в основном солнечным. Днём воздух прогреется до +26°C. Ветер — слабый, к вечеру усилится с северо-запада.

С запада приближается холодный атмосферный фронт. Атмосферное давление остаётся стабильным — около 1015 гПа на уровне моря.

Отмечается временное снижение уровня озона в стратосфере. Ультрафиолетовый индекс будет высоким, особенно в период с 12:00 до 15:00 — в это время рекомендуется избегать прямого солнечного света.