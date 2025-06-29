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Летние каникулы снова хотят урезать; на сей раз это названо «выравниванием и сбалансированием»

© LETA 29 июня, 2025 09:29

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Соответственная инициатива по сбору подписей опубликована на портале Mana balss.

В качестве представителя инициативы указана Даце Витола. Она поясняет, что сейчас у школьников осенью, зимой и весной каникулы короткие, зато летом - три месяца, что, по мнению инициатора, сопряжено с рядом факторов риска.

В частности, по ее мнению, за детьми могут не присматривать как следует, поскольку родители должны работать, дети могут получить травмы и стать зависимыми, дети за лето забывают, чему научились раньше.

При этом Витола считает, что за короткие каникулы дети не успевают полноценно отдохнуть, а к концу учебного года им грозит выгорание.

Витола хочет, чтобы летние каникулы сократили до шести недель и соответственно продлили остальные каникулы.

Она считает, что таким образом можно будет уравновесить учебный процесс, у детей улучшится успеваемость, семьи станут более сплоченными, будут проводить вместе больше времени, дети в каникулы будут присмотрены или заняты полезным делом.

Витола заявляет также, что необходимо пересмотреть систему образования и учебный процесс. По ее мнению, педагогам тоже необходим другой график отпусков с сохранением нынешнего числа отпускных дней - 4-6 недель летом, а остальное время - в другие каникулы.

Если инициатива будет реализована, считает ее представитель, у учителей не будет выгорания, они смогут лучше работать и идти в отпуск не только летом. Дети будут присмотрены и отдохнут, повысится успеваемость, снизится риск зависимостей и бродяжничества, дети будут совершать меньше преступлений, родителям станет легче согласовать свои отпуска с каникулами, у них будет меньше хлопот и волнений.

(От редакции: под этой инициативой подписалось чуть более 1000 человек, а под инициативой о сохранении 3-месячных летних каникул - свыше 10 тысяч.)

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