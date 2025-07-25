Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 25. Июля Завтра: Jekabs, Zaklina
Доступность

Лесная королева — лисичка: что стоит знать о любимых грибах

«Вести» 25 июля, 2025 11:29

Для настроения 0 комментариев

LETA

На рынке еще в первой декаде июня появились лисички. А заядлые грибники из-под Даугавпилса первые собирали уже в мае, тогда же отведали и вкус боровиков. Значит ли это, что нынешний грибной сезон стоит особняком среди других? Что полезно знать о лисичках и некоторых других ранних грибах? Мы поговорили с микологами, грибниками, врачами...

Первые лисички в продаже ваш автор увидел еще в первую неделю июня – на рынке в Сигулде. Грибы – микроскопические, цены - зашкаливали: пол-литровая баночка – 15 евро, литровая – 25. Впрочем, и на рижском Центральном рынке цены были высоченными. 50 евро за кг - с ума сойти!

Впрочем, и год назад первые лисички стоили жутко дорого. Потом цены пошли на спад. То же и в этом году. Уже к концу июня литр можно было купить от 5 евро.

Однако прогнозировать, что будет дальше, невозможно. Если вторая половина лета будет засушливой, то и лисичек станет меньше, а цены пойдут в рост...

Впрочем, сам я грибы никогда не покупаю, поэтому вскоре после Янова дня махнул за ними под Сигулду– есть там у меня места. Да и не только у меня. Лисички растут россыпями, но на сей раз буквально за каждой приличной приходилось охотиться – находить то, что другие не заметили. Вокруг малюсеньких лисичек, которые собирать рано, мох часто был разрыт. Могло показаться, что это поработали кабаны. Однако в социальных сетях писали, что это горе-грибники – граблями разрывают мох и берут все грибы подряд - в первую очередь маленькие. А это значит, что лисичкам не дают вырасти.

По словам миколога Инеты ДАНИЕЛЕ, такие собиратели не только наносят вред природе (действуют по принципу: «После нас хоть трава не расти»), но могут нанести вред и собственному здоровью. Потому что пока грибы еще очень маленькие, не сформировавшиеся, съедобный гриб можно перепутать с несъедобным...

Неповторимый вкус ранних грибов

Впрочем, грибным уловом ваш автор остался доволен больше, чем рыболовным (во время грибного сезона часто убиваю сразу двух зайцев: иду за грибами, а потом – на рыбалку). Да и вкус первых лисичек с молодой картошечкой – это что-то!

Поговорил со знакомым пенсионером, который тоже собирался за грибами. Не получилось: приболел, а жена под Ригой собрала ароматную землянику для внуков. Но вкус ранних грибов знакомый отведал еще в начале июня – с женой нашли боровики. Всего семь, но ни одного червивого - крепенькие, чистые, красивые. А боровик есть боровик – король грибного царства.

Самые же ранние боровики знакомый однажды собрал… 2 мая. Под Гаркалне (раньше - Ропажи).

- Это было в 1997 году. Мы поехали с женой в Ропажи и прошлись по грибным местам. Увидев боровики, обалдели. Собрали ровно 37! Через день был день рождения, и я угостил на работе коллег жареными боровиками. А еще через день мы с женой снова поехали в старое место. Пусто. Как будто боровиков и не было, - вспоминает он...

Боровики в мае – феномен

Миколог Музея природы Диана МЕЙЕРЕ рассказывает, что лисички, маслята, подберезовики, подосиновики и прежде, бывало, попадались в мае. Что касается боровиков, которые находили еще в мае, то это большая удача.

- А что скажете о лисичках? Начинающие грибники интересуются: бывают ли ложные и можно ли ими отравиться? – обращаюсь к специалисту.

- Ложные лисички встречаются не часто, и они, скажем честно, не опасны.

- А ложные боровики?

- С ними, если не разбираетесь, можно спутать желчный гриб. Но он очень горький, и блюдо сразу выбросят - никто не станет есть такую «вкуснятину»...

По словам миколога, всего в Латвии около 40 видов съедобных грибов. Впрочем, многое зависит и от того, как считать. Известный миколог Янис АМОЛИНЬШ, написавший в свое время книгу о латвийских сыроежках, только их описал около 150 видов! Поэтому, если так скрупулезно подходить к грибам: отдельно, скажем, считать боровики, которые растут в сосновых лесах, отдельно - в дубовых и т. д., то съедобных грибов у нас сотни...

Созвездие Лисички

Однажды в центре Стокгольма на небольшом рынке ваш автор увидел в продаже лисички. Оказалось, везут их из Латвии. Как рассказали продавцы - наши земляки, это самый ходовой латвийский продукт.

Доводилось слышать, как некоторые грибники презрительно отзываются о лисичках. Мол, да разве это гриб: на один зуб, вкуса не почувствуешь. Вот, мол, белые, подберезовики и подосиновики - это да. Кто ж спорит про вкусовые качества белых, но и лисички — отличные грибы.

Выводят радионуклеиды из организма, много в них витамина С, а по содержанию каротина они превосходят все остальные. Есть у них и другое преимущество: практически не бывают червивыми. Все эти слагаемые и определили их высокую популярность на Западе, в том числе в Швеции...

Прекрасный советский писатель Владимир Алексеевич СОЛОУХИН писал о собирательстве «желтого гриба»: «А что за радость собирать их, когда нападешь на высыпку! Лисички именно высыпают среди зеленого мха, и чем выше мох, тем длиннее ножка лисички...»

Его собрат по писательскому цеху - классик русской литературы Константин Сергеевич АКСАКОВ тоже был заядлым грибником и посвятил искусству собирать грибы немало строк.

Вот что он писал: «В числе разнообразных охот человеческих имеет свое место и смиренная охота ходить по грибы и брать ягоды… Тут неизвестность, нечаянность, есть удача и неудача...»

Между прочим, в Северном полушарии есть даже созвездие такое - Лисичка. Вот такой почет этому грибу со стороны астрономов. Кстати, лисички нередко называют «королевами леса»...

Полезны ли грибы?

А что говорят врачи о грибах? Доводилось слышать, что они в любом виде - яд для организма: фильтры земли.

- Чепуха, - уверяет иммунолог Лаурис ЛИЦИТИС. – Грибы стимулируют иммунитет. Только нужно их правильно готовить. Наши предки употребляли грибы и болезней не знали. Яд - это современные продукты, напичканные химией…

И все же если вы плохо разбираетесь в грибах, то не стоит их собирать или покупать у незнакомых людей.

- В мае уже был случай, когда “скорая” доставила в больницу рижанку, отравившуюся первыми грибами. В прошлом году в это же время привезли паренька из Латгалии, - рассказывает нам представитель Станции скорой помощи Илзе ВИТОЛА.

Но пик отравлений обычно наступает в июле-августе, когда народ массово идет за грибами. По словам собеседницы, симптомы отравления обычно наступают через час-два после того, как съели грибы: тошнота, рвота, понос, иногда ухудшение зрения. До приезда “скорой” рекомендуется выпивать не более одного стакана воды.

- Чтобы врачам легче было установить причину тяжелого состояния. Не исключено, что «виноваты» могут быть не только грибы, - объясняет г-жа Витола.

Причиной отравления могут быть грибы не только ядовитые и несъедобные, но и неправильно приготовленные, плохо обработанные термически.

- Грибы не рекомендуется хранить больше одного дня. Собрали - в этот же день почистили и приготовили. Максимум на следующий день, если хранили их в холодильнике. Но хранить нужно без всякого целлофана, упаковки - чтобы грибы дышали. Они обладают одной особенностью: быстро портятся, - говорит представитель “скорой”.

Микологи говорят, что бывают годы, когда съедобные грибы вдруг становятся несъедобными. Не случайно в Западной Европе лесные грибы не продают в магазинах, только тепличные: шампиньоны, опята.

- Это их дело, но я на собственном опыте могу сказать: ни один тепличный гриб не сравнится по вкусу с натуральным, растущим в дикой природе, - говорит наш читатель, биолог из Зилупе Павел КУДРЯВЦЕВ. - Нужно только разбираться в грибах и не брать тот, в котором сомневаетесь...

А еще Павел не советует покупать грибы у незнакомых людей. Неизвестно, где их собирали. Не исключено, что возле дорог и свалок: там легче всего найти грибы — большинство ведь их не берет.

Кстати, известные рижские рестораторы рассказывают, что одно из самых ходовых блюд, которые заказывают иностранцы – немцы, шведы, норвежцы, – грибные. Не из тепличных грибов, а из лесных. У них же этого не купишь...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 5 реакций
Комментарии (0) 5 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:50 25.07.2025
Tele2 заблокировал более 100 000 мошеннических звонков – как не стать жертвой аферистов?
Bitnews.lv 23 минуты назад
Бесплатное переобучение от NVA — решение проблемы нехватки кадров в Латвии
Bitnews.lv 1 час назад
Cлужебные пенсии: почему судьи и дипломаты уходят раньше
Bitnews.lv 1 час назад
Трамп и Маск: обойдёмся без драки
Sfera.lv 1 час назад
Рига: начала работать единая информационная горячая линия
Sfera.lv 1 час назад
Дания: первая защитиа от дипфейков
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: бесплатная услуга в аптеках
Sfera.lv 2 часа назад
Литва: доверяй, но проверяй
Sfera.lv 3 часа назад

И ведь одинаковые! В Юрмале пошутили над фигурами чаек. ФОТО

Важно 13:49

Важно 0 комментариев

Скульптура бронзовых чаек на скамейке всегда привлекала туристов. но её никогда её не "одевали" как это часто бывает со статуями в других странах. Кто-то решил это исправить. И у всех трех чаек появились... одинаковые солнечные очки!

Скульптура бронзовых чаек на скамейке всегда привлекала туристов. но её никогда её не "одевали" как это часто бывает со статуями в других странах. Кто-то решил это исправить. И у всех трех чаек появились... одинаковые солнечные очки!

Читать
Загрузка

Впервые бесплатно и открыто для всех: сегодня на Домской площади Риги — фестиваль «Скандифест»

Для настроения 13:33

Для настроения 0 комментариев

Сегодня с 16:00 на Домской площади пройдёт фестиваль под открытым небом «Scandifest» с участием групп «Tautumeitas», «Olas», Patrisha, Ozols и других музыкантов, сообщили организаторы мероприятия.

Сегодня с 16:00 на Домской площади пройдёт фестиваль под открытым небом «Scandifest» с участием групп «Tautumeitas», «Olas», Patrisha, Ozols и других музыкантов, сообщили организаторы мероприятия.

Читать

Деревья? Новые посадим! Рижская дума не послушала оппозицию и продолжит вырубку в Иманте ради велодорожки

Важно 13:31

Важно 0 комментариев

На внеочередном заседании комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта большинство депутатов не согласились с предложением оппозиции и решили не останавливать строительство соединительной велодорожки между Кипсалой и Имантой.

На внеочередном заседании комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта большинство депутатов не согласились с предложением оппозиции и решили не останавливать строительство соединительной велодорожки между Кипсалой и Имантой.

Читать

Было заблокировано более 100 000 звонков от мошенников за два месяца: результаты борьбы Tele2

Новости Латвии 13:24

Новости Латвии 0 комментариев

Оператор мобильной связи ООО "Tele2" за последние два месяца заблокировал более 100 000 мошеннических звонков, сообщили агентству ЛЕТА в компании.

Оператор мобильной связи ООО "Tele2" за последние два месяца заблокировал более 100 000 мошеннических звонков, сообщили агентству ЛЕТА в компании.

Читать

Сегодня 45 лет назад: годовщина смерти Высоцкого (ВИДЕО)

Для настроения 13:17

Для настроения 0 комментариев

Ровно 45 лет назад, 25 июля 1980 года, в возрасте 42 лет ушёл из жизни Владимир Высоцкий.

Ровно 45 лет назад, 25 июля 1980 года, в возрасте 42 лет ушёл из жизни Владимир Высоцкий.

Читать

Статья о доведении до самоубийства: семья Яниса Тиммы подала в суд на Седокову

Важно 13:14

Важно 0 комментариев

Родственники латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который умер в декабре прошлого года, подали на певицу Анну Седокову в суд. Адвокат семьи Маргарита Гаврилова уверена, что Анна довела спортсмена до самоубийства.

Родственники латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который умер в декабре прошлого года, подали на певицу Анну Седокову в суд. Адвокат семьи Маргарита Гаврилова уверена, что Анна довела спортсмена до самоубийства.

Читать

Самые популярные у латвийской молодежи вузы и факультеты: рейтинг

Важно 13:08

Важно 0 комментариев

На первом месте по популярности у абитуриентов в Латвии - по-прежнему Латвийский университет (ЛУ), за ним следуют Рижский университет им. Страдыня (РУС), Рижский технический университет (РТУ), Латвийская высшая школа бионаук и технологий и Даугавпилсский университет.

На первом месте по популярности у абитуриентов в Латвии - по-прежнему Латвийский университет (ЛУ), за ним следуют Рижский университет им. Страдыня (РУС), Рижский технический университет (РТУ), Латвийская высшая школа бионаук и технологий и Даугавпилсский университет.

Читать