Легенда рока Сьюзи Кватро: «Я очень люблю Латвию…»

О латвийских зрителях

Сьюзи, в июле это будет не первый ваш визит в Латвию. Какие у вас воспоминания и впечатления от нашей страны?

Мне всегда нравилась Латвия. Я вам скажу даже больше, я очень люблю Латвию. Это очень красивое и дружелюбное место. В этой стране есть что-то особенное, какая-то искренняя атмосфера, которая заставляет чувствовать себя как дома. Меня всегда тепло принимают, и я это очень ценю.

Есть ли у вас любимые места в Латвии, которые запомнились или которые хотелось бы посетить снова?

В Латвии столько красивых уголков, что сложно выбрать что-то одно! Здесь удивительная природа, старинная архитектура, уютные улицы... В этот раз мы будем искать хороший ресторан накануне концерта. Думаю, что это будет отличная возможность попробовать что-то новое из латышской кухни. Поищем в Google, но, возможно, зрители смогут дать нам рекомендации? Буду очень благодарна!

Как вам латвийская публика? Чем она отличается от аудитории в других странах?

Латвийская публика всегда потрясающая — очень благодарная, теплая, искренняя. Мы всегда отправляемся в настоящее музыкальное путешествие вместе. Это невероятное ощущение, когда чувствуешь, как твоя энергия возвращается обратно через зрителей. У меня осталось много приятных воспоминаний о наших встречах, и я уверена, что 5 июля мы создадим еще одно незабываемое музыкальное событие! Билеты в bilesuserviss.lv

О совместном концерте с Zodiac

В этот раз вы выступаете на одной сцене с культовой группой Zodiac. Слушали ли вы их музыку?

Я не видела их живого выступления, но уже посмотрела хиты на YouTube. Мне стало очень интересно! Музыка у них действительно атмосферная и завораживающая. Думаю, что мы обязательно познакомимся ближе на концерте, возможно подумаем об общих планах. Но я уверена, что это будет шоу высокого уровня!

Как вы относитесь к раннему этапу электронной музыки, таким группам, как Zodiac или французский Space?

Каждый жанр имеет свое время и место, и мне кажется, что такие группы, как Zodiac и Space, заложили основу для многих современных направлений электронной музыки. Они экспериментировали, создавали необычные звуковые миры, и это заслуживает огромного уважения. Ведь музыка — это исследование, и без таких первопроходцев не было бы того, что мы имеем сейчас.

О музыке и планах на будущее

Какой сетлист вы подготовили для вашего концерта на Огрской эстраде? Будут ли неожиданные композиции или редкие песни?

Конечно! Я всегда обновляю свое шоу, потому что музыка — это живой организм, и концерты должны быть актуальными и вдохновляющими. В этот раз я исполню песни с моих новых альбомов — The Devil in Me и дуэтного альбома с КТ Тунсталл Face to Face.

Также в программу войдут композиции с моего нового мини-альбома, где я исполняю свои любимые песни из юности. Это особенный проект для меня, потому что эти песни сформировали меня как музыканта. И, конечно же, со сцены прозвучат все ваши любимые хиты!

Ваш стиль исполнения всегда был смелым и новаторским. Как вы относитесь к современным экспериментам в рок-музыке?

В каждом поколении появляются талантливые музыканты, которые находят новые пути самовыражения. Но, к сожалению, стриминг изменил музыкальную индустрию, и не в лучшую сторону.

Сейчас молодые артисты практически не могут зарабатывать на продаже CD, а это значит, что многим из них сложно продолжать карьеру. Мы все оказались на дне пищевой цепи в музыкальном бизнесе. И это не только моя точка зрения — все артисты, которых я знаю, чувствуют то же самое.

Но я верю, что индустрия рано или поздно найдет баланс, потому что музыка — это энергия, она должна жить, а не просто существовать в плейлистах на фоне.

Что вдохновляет вас сегодня продолжать выступать и записывать музыку?

Я никогда не испытываю нехватки вдохновения! Я люблю жизнь, людей, эмоции, энергию, которую дарит сцена. Для меня музыка — это не работа, а стиль жизни.

Кроме того, я всегда стараюсь учиться чему-то новому. Сейчас я готовлю к выпуску свою седьмую книгу — второй роман! Это невероятный опыт — рассказывать истории не только через музыку, но и через литературу.

И, конечно, я продолжаю писать музыку. Ведь пока у меня есть что сказать миру, я не остановлюсь.

Спасибо за беседу! С нетерпением ждем вас в Латвии!

Дополнительная информация по телефону +37129148423.