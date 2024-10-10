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«Латыш ждет, что исчезнет русский, а русский — что здесь будет Россия»: Янис Урбанович — как перестать играть в ждуна

Важно 10 октября, 2024 16:50

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«Беда заключается в том, что когда мы такие злобные между собой, мы неспособны быть злобными к правителям. А к совестливости их призывай сколько угодно – всё божья роса; они по прежнему будут хапать и воровать из всех карманов этого расколотого общества... Притворяются дурачками, врут и воруют, врут и воруют», - с экс-лидером «Согласия» Янисом Урбановичем мы поговорили о том, что не так с латвийским обществом и можно ли это исправить.

00:00 – Поехали!

00:46 – Общество расколото всё больше, а политики всё больше воруют – связь прямая

09:35 – «Имя, сестра!» Кто виноват, что в 2011 году Латвия упустила шанс создать гражданское общество

15:17 – Гремучая смесь из латышских страхов и русской боли

24:43 – Если мы вместе не договоримся о формуле счастья, Латвии не будет

32:59 – Посмотри, как делают латыши и... сделай иначе: подход литовцев

39:06 – Усталость от нерешенного главного вопроса: анатомия раскола «Согласия»  

43:26 – «Я гарантирую: латыши сделают вам шаг навстречу, как только...» Как только что?

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Очередной любопытный тендер: Рижская дума хочет нанять фотографов за 30 000 евро

Важно 20:04

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Центральная администрация Рижского столичного самоуправления объявила тендер на  "Фотографирование и сопутствующие услуги". И готова заплатить за хорошие снимки мэра и его приближенных аж 30 000 евро (+PVN) из денег налогоплательщиков, сообщает pietiek.com.

Центральная администрация Рижского столичного самоуправления объявила тендер на  "Фотографирование и сопутствующие услуги". И готова заплатить за хорошие снимки мэра и его приближенных аж 30 000 евро (+PVN) из денег налогоплательщиков, сообщает pietiek.com.

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Иностранцам разрешено служить в латвийской армии в случае мобилизации: теперь официально

Мир 19:36

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В случае мобилизации в латвийской армии смогут служить и граждане других стран, это предусмотрено поправками к закону о военной службе, принятыми сегодня в окончательном чтении в Сейме, сообщает LSM+.

В случае мобилизации в латвийской армии смогут служить и граждане других стран, это предусмотрено поправками к закону о военной службе, принятыми сегодня в окончательном чтении в Сейме, сообщает LSM+.

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Neatkarīgā: смогут ли 46 российских боевиков также беспрепятственно въехать в Латвию?

Важно 19:29

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Как такое возможно, что в нашей стране, которая тратит на свою оборону 3% ВВП, спокойно разъезжают на замаскированном под полицию автобусе 46 мигрантов, которые могли бы оказаться бойцами вражеского спецназа? Как возможно, что мы тратим огромные деньги на обустройство границы заборами, экранами и бетонными блоками, а через это все свободно маршируют так называемые мигранты?

Как такое возможно, что в нашей стране, которая тратит на свою оборону 3% ВВП, спокойно разъезжают на замаскированном под полицию автобусе 46 мигрантов, которые могли бы оказаться бойцами вражеского спецназа? Как возможно, что мы тратим огромные деньги на обустройство границы заборами, экранами и бетонными блоками, а через это все свободно маршируют так называемые мигранты?

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В Германии разоблачили запрещенные поставки станков в Россию

Мир 18:42

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В 2023 году Россия импортировала более 300 станков с компьютерным управлением, произведенных в Германии, узнала телекомпания SWR. По ее данным, фирмы не прослеживают дальнейший путь поставок через третьи страны.

В 2023 году Россия импортировала более 300 станков с компьютерным управлением, произведенных в Германии, узнала телекомпания SWR. По ее данным, фирмы не прослеживают дальнейший путь поставок через третьи страны.

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Правительство договорилось с самоуправлениями: оставшиеся спорные вопросы будут обсуждаться отдельно

Новости Латвии 18:29

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Премьер-министр Эвика Силиня и председатель Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) Гинтс Каминскис в четверг подписали протокол соглашения и разногласий между правительством и ЛСС по бюджету 2025 года и бюджетным рамкам на последующие три года, одновременно договорившись о том, что самоуправления проведут дальнейшие дискуссии по спорным вопросам.

Премьер-министр Эвика Силиня и председатель Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) Гинтс Каминскис в четверг подписали протокол соглашения и разногласий между правительством и ЛСС по бюджету 2025 года и бюджетным рамкам на последующие три года, одновременно договорившись о том, что самоуправления проведут дальнейшие дискуссии по спорным вопросам.

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Придется решать сразу: родителям первоклассников ограничат выбор школ для учебы

Важно 18:20

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 Со следующего учебного года подать заявку на место в первом классе для ребенка можно будет не более чем в пять школ Риги, предусматривают поддержанные сегодня комитетом Рижской думы по образованию, культуре и спорту поправки к обязательным правилам "Порядок регистрации и рассмотрения заявлений о приеме детей в 1-й класс в образовательные учреждения Рижского самоуправления".

 Со следующего учебного года подать заявку на место в первом классе для ребенка можно будет не более чем в пять школ Риги, предусматривают поддержанные сегодня комитетом Рижской думы по образованию, культуре и спорту поправки к обязательным правилам "Порядок регистрации и рассмотрения заявлений о приеме детей в 1-й класс в образовательные учреждения Рижского самоуправления".

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Новинка! Работодатели будут обязаны информировать СГД о выплате зарплат наличными

Новости Латвии 18:14

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Со следующего года работодатели будут обязаны информировать Службу государственных доходов (СГД) о том, что они выплачивают зарплаты работникам наличными. Соответствующие изменения утверждены Кабинетом министров.

Со следующего года работодатели будут обязаны информировать Службу государственных доходов (СГД) о том, что они выплачивают зарплаты работникам наличными. Соответствующие изменения утверждены Кабинетом министров.

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