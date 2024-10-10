«Латыш ждет, что исчезнет русский, а русский — что здесь будет Россия»: Янис Урбанович — как перестать играть в ждуна Важно 10 октября, 2024 16:50 Важно

«Беда заключается в том, что когда мы такие злобные между собой, мы неспособны быть злобными к правителям. А к совестливости их призывай сколько угодно – всё божья роса; они по прежнему будут хапать и воровать из всех карманов этого расколотого общества... Притворяются дурачками, врут и воруют, врут и воруют», - с экс-лидером «Согласия» Янисом Урбановичем мы поговорили о том, что не так с латвийским обществом и можно ли это исправить.

00:00 – Поехали!

00:46 – Общество расколото всё больше, а политики всё больше воруют – связь прямая

09:35 – «Имя, сестра!» Кто виноват, что в 2011 году Латвия упустила шанс создать гражданское общество

15:17 – Гремучая смесь из латышских страхов и русской боли

24:43 – Если мы вместе не договоримся о формуле счастья, Латвии не будет

32:59 – Посмотри, как делают латыши и... сделай иначе: подход литовцев

39:06 – Усталость от нерешенного главного вопроса: анатомия раскола «Согласия»

43:26 – «Я гарантирую: латыши сделают вам шаг навстречу, как только...» Как только что?