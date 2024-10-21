Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula

«Латыш, который не верит в страну — плохо воспитанный латыш»: Профессор ЛУ о выживании нации (2)

TV24 21 октября, 2024 18:38

Латышские СМИ 2 комментариев

LETA

Кардиолог, профессор Латвийского университета Андрей Эрглис в программе TV24 “Preses klubs”, обсуждая текущие события в стране, высказал лаконичное мнение: «Если нет доверия к стране, то плохо воспитанный латыш!». Он задается вопросом: если ты не веришь в страну, то кто ты?

Рассуждая о латышах и латышскости, кардиолог оглянулся на историю:
«Давным-давно, в начале XVIII века, в Латвии, входившей тогда в состав Российской империи, проживало 300-400 тысяч жителей. Увеличение численности произошло за счет внутренней миграции, поскольку все проживавшие в Латвии были латышами.

Если бы мы занялись генетикой, то было бы ясно, что и тогда, и сейчас все записи наших предков перепутаны. Позже – во время Первой мировой войны – население увеличилось на полмиллиона, но во время советской оккупации количество латышей в Латвии уменьшилось, их стало всего 40%. Почему этот провал? Потому что это дает нам опыт, который нужно учитывать. Мы должны чрезвычайно строго соблюдать свой культурный, латвийский код, несмотря на кровь».

Профессор убежден, что даже во время миграционного кризиса многое зависит от самих себя.

«Чтобы получить урожай, нам нужно вспахать больше полей. Понятно, что в Латвии будут мигранты. Больше или меньше. Я говорю не о тех, кто въезжает на полгода, а о тех, кто захочет остаться. Им нужны правила, которым следует следовать, чтобы получить вид на жительство, аналогичный «зеленой карте» в Америке. Мы не можем закрыться от всего этого процесса, но в то же время мы должны быть осторожными».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2) 182 реакций
Комментарии (2) 182 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Моббинг, боссинг, прессинг — разве что не бьют уже: молодые врачи жалуются на русских пациентов и коллег (2)

Важно 21:08

Важно 2 комментариев

При поступлении в ординатуру молодые врачи часто сталкиваются с психоэмоциональным насилием и принуждением использовать русский язык в общении, рассказал в понедельник в программе «Крустпунктс» Латвийского радио руководитель Латвийской ассоциации молодых врачей Янис Ветра, сообщает LETA.

При поступлении в ординатуру молодые врачи часто сталкиваются с психоэмоциональным насилием и принуждением использовать русский язык в общении, рассказал в понедельник в программе «Крустпунктс» Латвийского радио руководитель Латвийской ассоциации молодых врачей Янис Ветра, сообщает LETA.

Читать
Загрузка

Более тысячи водителей потеряли доступ к Bolt Drive из-за вредных автопривычек (2)

Важно 20:37

Важно 2 комментариев

Угроза общественной безопасности является главной причиной, по которой уже более тысячи водителей потеряли доступ к каршеринговой платформе Bolt Drive, сообщает RusLsm.lv.

Угроза общественной безопасности является главной причиной, по которой уже более тысячи водителей потеряли доступ к каршеринговой платформе Bolt Drive, сообщает RusLsm.lv.

Читать

Врачи: мы заслуживаем знать решение по делу педиатра Медниса. Где граница дозволенного? (2)

Новости Латвии 20:20

Новости Латвии 2 комментариев

И сами врачи, и общественность заслуживают узнать, какое решение приняла Латвийская ассоциация врачей по делу врача Эдгара Медниса, заявил в программе Латвийского радио глава Ассоциации молодых врачей Янис Ветра. По его мнению, эта ситуация послужит сигналом медикам о том, что они могут себе позволить, а что — нет.

И сами врачи, и общественность заслуживают узнать, какое решение приняла Латвийская ассоциация врачей по делу врача Эдгара Медниса, заявил в программе Латвийского радио глава Ассоциации молодых врачей Янис Ветра. По его мнению, эта ситуация послужит сигналом медикам о том, что они могут себе позволить, а что — нет.

Читать

На морском дне возле Вентспилса обнаружен «подводный город»: Видео (2)

Важно 19:46

Важно 2 комментариев

Подводные исследования выявили нехарактерную для Балтийского моря структуру недр, сообщила координатор проекта «Исследование морских охраняемых местообитаний и определение необходимого охранного статуса в исключительной экономической зоне Латвии» (LIFE REEF) Гунта Габране.

Подводные исследования выявили нехарактерную для Балтийского моря структуру недр, сообщила координатор проекта «Исследование морских охраняемых местообитаний и определение необходимого охранного статуса в исключительной экономической зоне Латвии» (LIFE REEF) Гунта Габране.

Читать

Портал Latvija.lv не будет доступен через интернет-банки. Какого…? (2)

Важно 19:00

Важно 2 комментариев

С 1 января следующего года на портал государственных услуг «Latvija.lv» больше нельзя будет зайти с помощью средств аутентификации, выдаваемых банками, сообщил агентству LETA представитель Агентства государственного цифрового развития Кристапс Пределис.

С 1 января следующего года на портал государственных услуг «Latvija.lv» больше нельзя будет зайти с помощью средств аутентификации, выдаваемых банками, сообщил агентству LETA представитель Агентства государственного цифрового развития Кристапс Пределис.

Читать

Коалиция не исключает: поддержку в бюджете могут получить и предложения оппозиции (2)

Новости Латвии 18:50

Новости Латвии 2 комментариев

Партии правительственной коалиции не исключают, что во время рассмотрения бюджета в парламенте будут поддержаны и отдельные предложения оппозиции. Самые обширные дискуссии политики ожидают по изменению налогов на рабочую силу.

Партии правительственной коалиции не исключают, что во время рассмотрения бюджета в парламенте будут поддержаны и отдельные предложения оппозиции. Самые обширные дискуссии политики ожидают по изменению налогов на рабочую силу.

Читать