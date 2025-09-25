Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 25. Сентября Завтра: Rauls, Rodrigo
Доступность

Латвия против Хемингуэя (2)

Редакция PRESS 25 сентября, 2025 16:08

Цена культуры 2 комментариев

«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить. Идеи — то же самое: их можно пытаться заглушить, но они всё равно будут жить».

Эрнест Хемингуэй — один из крупнейших писателей XX века, чьи произведения стали символом мужества, внутренней силы и стремления к свободе. Его роман Старик и море принёс ему Нобелевскую премию и стал притчей о стойкости человеческого духа. Хемингуэй писал о войне, диктатурах, одиночестве и силе сопротивления, показывая, что свобода и достоинство важнее всего. Его книги были запрещены в тоталитарных странах, но именно это сделало их символами свободы и сопротивления.

Сегодня в Латвии книги Хемингуэя могут оказаться вне досягаемости простого читателя.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:40 25.09.2025
Режиссер Андрей Гаркави попал в больницу в тяжелом состоянии
Bitnews.lv 4 минуты назад
Латвия: задержаны двое с чемоданами «дури» и денег
Sfera.lv 32 минуты назад
Польша готова была дать орден подозреваемому по делу Nord Stream
Bitnews.lv 1 час назад
Патриот из Царникавы оштрафован за два флага на одной мачте
Bitnews.lv 1 час назад
В школе Калпака инструкторов отстранили после жалоб кадетов
Bitnews.lv 1 час назад
SPKC советует делать прививку от гриппа в конце октября
Bitnews.lv 1 час назад
Швеция и Польша: оборона Готланда
Sfera.lv 6 часов назад
Венгрия: цена отказа от российского газа
Sfera.lv 6 часов назад

Мерц поддержал кредит Киеву на 140 млрд за счет активов РФ (2)

Важно 19:39

Важно 2 комментариев

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) призвал предоставить Украине беспроцентный кредит в размере около 140 млрд евро за счет замороженных в Европе активов российского Центробанка. Этот кредит будет погашен, только когда Россия возместит Киеву ущерб, причиненный войной, написал Мерц в статье для газеты The Financial Times в четверг, 25 сентября.

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) призвал предоставить Украине беспроцентный кредит в размере около 140 млрд евро за счет замороженных в Европе активов российского Центробанка. Этот кредит будет погашен, только когда Россия возместит Киеву ущерб, причиненный войной, написал Мерц в статье для газеты The Financial Times в четверг, 25 сентября.

Читать
Загрузка

Сам собой починился? Аварийный мост в Риге могут снова открыть (2)

Новости Латвии 19:27

Новости Латвии 2 комментариев

Назначена экспертиза, чтобы выяснить, можно ли временно открыть закрытый путепровод на улице Алтонавас в Риге для проезда легковых автомобилей. Об этом в эфире передачи Rīta panorāma Латвийского телевидения сообщил председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.

Назначена экспертиза, чтобы выяснить, можно ли временно открыть закрытый путепровод на улице Алтонавас в Риге для проезда легковых автомобилей. Об этом в эфире передачи Rīta panorāma Латвийского телевидения сообщил председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.

Читать

Голосов будет достаточно: кризис в правительстве не угрожает бюджету (2)

Новости Латвии 19:01

Новости Латвии 2 комментариев

Коалиция, формирующая правительство, не сомневается в своей способности принять государственный бюджет на следующий год, но в то же время предполагает, что оппозиция попытается торпедировать принятие государственного бюджета и сопутствующих законопроектов.

Коалиция, формирующая правительство, не сомневается в своей способности принять государственный бюджет на следующий год, но в то же время предполагает, что оппозиция попытается торпедировать принятие государственного бюджета и сопутствующих законопроектов.

Читать

Молдавский политик в «черном списке» Латвии: заявление МИД (2)

Новости Латвии 18:52

Новости Латвии 2 комментариев

Министр иностранных дел Байба Браже (СП) включила пророссийского молдавского политика Ирину Влах в список нежелательных для Латвии лиц.

Министр иностранных дел Байба Браже (СП) включила пророссийского молдавского политика Ирину Влах в список нежелательных для Латвии лиц.

Читать

Международный день фармацевта: малоизвестные, но важные факты о профессии (2)

Азбука здоровья 18:46

Азбука здоровья 2 комментариев

Сегодня во всем мире отмечается Международный день фармацевта, который в этом году Международная фармацевтическая федерация (FIP) призывает праздновать под лозунгом «Думай о здоровье, думай о фармацевте!» («Think Health, Think Pharmacist!»). Это послание особенно актуально в Латвии, где именно фармацевт является самым доступным специалистом здравоохранения в повседневной жизни, особенно в регионах, где доступ к семейным врачам и другим специалистам ограничен.

Сегодня во всем мире отмечается Международный день фармацевта, который в этом году Международная фармацевтическая федерация (FIP) призывает праздновать под лозунгом «Думай о здоровье, думай о фармацевте!» («Think Health, Think Pharmacist!»). Это послание особенно актуально в Латвии, где именно фармацевт является самым доступным специалистом здравоохранения в повседневной жизни, особенно в регионах, где доступ к семейным врачам и другим специалистам ограничен.

Читать

«Во время войны это вредительство!» Слайдиньш против слухов о скором мире (2)

Важно 18:38

Важно 2 комментариев

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор НБС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш отметил, что в Украине началась новая волна слухов о «скорой победе и завершении войны», что оказывает негативное влияние на военнослужащих на фронте.

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор НБС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш отметил, что в Украине началась новая волна слухов о «скорой победе и завершении войны», что оказывает негативное влияние на военнослужащих на фронте.

Читать

Экс-президент Франции Николя Саркози получил пять лет тюрьмы (2)

Мир 18:34

Мир 2 комментариев

Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в участии в преступном сообществе по так называемому «ливийскому делу» — о получении миллионов евро от ливийского диктатора Муаммара Каддафи для финансирования избирательной кампании Саркози 2007 года, сообщает BBC.

Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в участии в преступном сообществе по так называемому «ливийскому делу» — о получении миллионов евро от ливийского диктатора Муаммара Каддафи для финансирования избирательной кампании Саркози 2007 года, сообщает BBC.

Читать