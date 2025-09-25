Эрнест Хемингуэй — один из крупнейших писателей XX века, чьи произведения стали символом мужества, внутренней силы и стремления к свободе. Его роман Старик и море принёс ему Нобелевскую премию и стал притчей о стойкости человеческого духа. Хемингуэй писал о войне, диктатурах, одиночестве и силе сопротивления, показывая, что свобода и достоинство важнее всего. Его книги были запрещены в тоталитарных странах, но именно это сделало их символами свободы и сопротивления.

Сегодня в Латвии книги Хемингуэя могут оказаться вне досягаемости простого читателя.