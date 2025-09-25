Латвия против Джоан Роулинг

Джоан Роулинг — британская писательница, автор серии о Гарри Поттере, которая стала мировым феноменом и воспитала целое поколение. Её книги научили детей и подростков ценить дружбу, делать выбор и бороться со злом, даже если оно кажется всесильным. Гарри Поттер и философский камень — это история не только о магии, но и о том, как важно противостоять несправедливости, даже когда силы неравны. Книги Роулинг переведены более чем на 80 языков и стали символом доступной литературы, которая формирует ценности молодёжи по всему миру.

Повышая налоги на книги, государство фактически лишает детей и подростков возможности знакомиться с литературой.