Латвия и Казахстан: что нового?

-Г-н Карипов, как бы вы охарактеризовали динамику отношений между нашими странами? Как развивается главный индикатор сотрудничества - экономическое взаимодействие?

-Отношения между Казахстаном и Латвией развиваются динамично и многогранно, охватывая политические, экономические и культурные аспекты. Латвия является важным и надежным партнером Казахстана как в регионе Балтии, так и в рамках Европейского союза. Визиты на высоком уровне заложили прочный фундамент наших отношений. Выстроен конструктивный политический диалог, поддерживаются регулярные контакты на различных уровнях, в том числе по линии внешнеполитических ведомств двух стран. Между внешнеполитическими ведомствами наших стран проходят регулярные политические консультации.

Экономические отношения - важнейший показатель нашего взаимодействия, и с удовлетворением отмечу, что товарооборот между Казахстаном и Латвией постоянно растет. В прошлом году он составил 356 млн. долларов, что на 68 процентов больше, чем в 2022 году. Такая динамика свидетельствует о высокой заинтересованности и активизации сотрудничества.

Приоритетными направлениями остаются логистика и транзит. В мае этого года Латвию с рабочим визитом посетил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, который провел встречи с латвийским коллегой -- министром сообщения Каспаром Бришкенсом. В рамках визита успешно прошел экономический форум, который вызвал большой интерес среди представителей транспортно-логистического сектора Латвии.

Активно развивается торговое сотрудничество, здесь я отметил бы инициативы латвийских производителей фармацевтической продукции, которые готовы обеспечивать рынок Казахстана не только качественными, но и самыми современными препаратами. Рассматриваются варианты локализации производства. Убежден, что рынок Казахстана очень привлекателен для латвийских предприятий.

В свою очередь, из Казахстана в Латвию поступают пшеница, каменный уголь, необработанный цинк и нефтепродукты. Согласно нашей информации, в этом году впервые крупное предприятие Казахстана «Казфосфат» начал осуществление поставок химических удобрений в Латвию. Не исключается, что в будущем объем поставок будет расти.

-Насколько отразились санкционные требования США и ЕС на наших экономических отношениях?

-Многие логистические и торговые цепочки были разорваны. Стороны вынуждены формировать новые каналы доставки грузов на мировые рынки с учетом необходимости соблюдения режима санкций. Казахстан в этом вопросе занимает открытую и последовательную позицию. К западным санкциям мы не присоединились, но мы их соблюдаем. Для этого у нас есть рабочая группа, которая находится в постоянном контакте с Европейским союзом и США. Спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан неоднократно посещал Казахстан, и он дал положительную оценку работе правительства Казахстана.

Мы также активно и продуктивно работаем по санкционным вопросам со странами ЕС, включая Латвию, и на двусторонней основе.

-Какие внутриэкономические цели ставит перед собой руководство страны?

-2 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием к народу. Особое внимание он уделил экономическому и социальному развитию Казахстана, отметив, что главными целями государства являются устойчивый социально-экономический прогресс, раскрытие потенциала граждан и повышение национального благосостояния.

На мой взгляд, один из главных залогов успешного развития -- диверсификация экономики. Казахстан богатая страна, как говорят, в наших недрах хранится вся таблица Менделеева. Но мы успешно уходим от сырьевой экономики, акцент делается на перерабатывающий сектор, в том числе на поддержку малого и среднего бизнеса. Также в своем послании президент поставил перед правительством задачу -- более активно привлекать в Казахстан иностранных инвесторов.

Другой, не менее важный акцент в послании президента: фундамент будущих успехов - образованные граждане. В последние несколько лет в Казахстане начали работать филиалы 23 ведущих мировых вузов, ставка делается на технические специальности и IT-сектор. Помимо этого в Казахстане уже долгие годы успешно действует госпрограмма «Болашак», в рамках которой молодежь отправляется на обучение в самые престижные вузы мира. Она дает хорошие результаты: молодые люди, которые прошли через эту программу, возвращаются на родину и вкладывают свой багаж знаний и умений в ее развитие. Казахстан активно, в том числе и в госуправлении, внедряет возможности искусственного интеллекта.

Скоро пройдет республиканский референдум - народ нашей страны будет решать, быть ли в Казахстане атомной электростанции.

-Для региона, в котором религиозный фактор играет все большую роль, Казахстан остается своеобразным островом стабильности. К этому прикладываются специальные усилия?

-В Казахстане общую поддержку получила инициатива о Съезде лидеров мировых и традиционных религий. В сентябре 2022 года состоялся уже VII Съезд, в котором принял участие Папа Римский Франциск. Совсем скоро, 7-8 октября, в столице Казахстана Астане планируется проведение очередного, XXII, заседания Секретариата Съезда под председательством спикера Сената парламента РК -- руководителя Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулена Ашимбаева. В работе этого форума ожидается участие религиозных лидеров мировых и традиционных религий - ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, синтоизма.

-А что с перспективами туризма? Еще недавно между нашими странами был прямой авиарейс...

-В этой сфере мы также активизировали работу. Весной вышел туристический путеводитель на латышском, казахском и английском языках о самых красивых и исторически значимых местах Казахстана.

До пандемии в Казахстан летал airBaltic. В настоящий момент прорабатывается вопрос возобновления прямого рейса, который соединит наши страны. Надеюсь, что хорошие новости ждут нас в начале следующего года.

-Спасибо за беседу!

Людмила Вевере.