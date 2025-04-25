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Латвия и Эстония намерены покупать поезда для Rail Baltica в складчину

© LETA 25 апреля, 2025 18:43

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Министр сообщения Латвии Атис Швинка и министр инфраструктуры Эстонии Кулдар Лейс подтвердили готовность продолжать сотрудничество по закупке подвижного состава для "Rail Baltica", сообщили  в Министерстве сообщения.

В пятницу состоялась встреча министров, на которой были актуализированы вопросы сотрудничества Латвии и Эстонии по проекту "Rail Baltica" и в сфере авиасообщения, в том числе развитию латвийской национальной авиакомпании "airBaltic".

Министры подчеркнули, что обе страны твердо намерены обеспечить трансграничное соединение "Rail Baltica". Швинка проинформировал эстонского министра о ходе реализации проекта в Латвии, в том числе о начале строительства основной трассы и выделенном финансировании для строительства 40-километрового участка от Иецавы до границы с Литвой, а также о возобновлении работ на Рижском центральном вокзале с целью завершения строительства к 2026 году.

В ходе встречи министры подтвердили готовность продолжать тесное сотрудничество для совместного решения вопросов, связанных с приобретением подвижного состава для "Rail Baltica". В настоящее время ведется активное сотрудничество между латвийским АО "Pasažieru vilciens" и эстонским "Eesti Liinirongid", работающим под брендом "Elron". Также ведется работа по совместной закупке поездов для "Rail Baltica".

Министры также обсудили перспективы развития авиасообщения в Балтии. Швинка проинформировал эстонского коллегу о подготовке к первичному публичному размещению акций "airBaltic", выразив желание начать переговоры о более широком участии в этом процессе стран региона. Министр подчеркнул, что "airBaltic" обеспечивает авиасообщение по всему региону, и обсуждение будущего развития компании может быть интересно и эстонской стороне - правительству, инвесторам, аэропортам и другим заинтересованным в развитии "airBaltic" сторонам.

Лейс высоко оценил результаты деятельности "airBaltic" в Эстонии, отметив, что положительные финансовые результаты компании станут важным фактором в процессе IPO и повышении интереса инвесторов.

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