Латвия до сих пор активно торгует с Россией: что продаём?

Эксперт поясняет, что Латвия экспортирует в основном различные предметы роскоши, на которые распространяются ограничения на экспорт только с определенной стоимости единицы товара. За последние два года доля этих товаров в латвийском экспорте значительно увеличилась, а Латвия стала крупным экспортером алкоголя, по крайней мере, в Россию. Поскольку экспорт этих товаров в Россию ограничен стоимостью товара, стоимость экспорта выросла именно за счет объемов. Однако Мирошников отмечает, что чаще всего речь идет не о товарах, произведенных в Латвии, а о реэкспорте товаров, произведенных в других странах.

Однако Европейский союз в целом торгует с Россией гораздо меньше, чем в прошлом, при этом санкционные товары не экспортируются, а предметы роскоши составляют относительно небольшую долю экспорта в Россию, отмечает экономист. Среди прочих товаров наибольшую группу составляют фармацевтические препараты, но также экспортируются различные механизмы, оптические и точные приборы, органические химические соединения и косметика. Соответственно, не все товары являются жизненно необходимыми или такими, которые должны продолжать поставляться в Россию по гуманитарным соображениям.

Санкции были введены и против Беларуси - в случае Латвии экспорт в Беларусь не очень велик, но с течением времени он существенно не сократился, а экспорт фармацевтической продукции и медицинских инструментов по-прежнему относительно высок, говорит Мирошников.

Экономист отмечает, что давняя проблема в торговле России и Беларуси заключалась в том, что некоторые товары, которые запрещалось экспортировать в Россию, разрешалось экспортировать в Беларусь, поэтому ограничение на экспорт этих товаров в Россию фактически работало очень плохо. Эта ситуация была решена последним пакетом санкций, принятым этим летом, но еще августе последствия этой проблемы были все еще заметны.

"Безусловно, большой и, казалось бы, неразрешимой проблемой до сих пор был обход торговых ограничений через третьи страны, чаще всего через близкие к России страны, такие как Казахстан, Кыргызстан, страны Кавказа, Узбекистан - во все эти страны экспорт ЕС значительно вырос с начала 2022 года, особенно в группах санкционных товаров", - пишет Мирошников.

Основная часть прироста экспорта ЕС в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Армению, Азербайджан и Грузию приходится на санкционные товары, которые по-прежнему экспортируются в больших объемах.

В случае Латвии эта тенденция несколько замедлилась, экспорт в Армению и Кыргызстан значительно сократился после значительного роста в 2022 и 2023 годах, но экспорт в Казахстан продолжается, отмечает экономист Банка Латвии. Мирошников отмечает, что некоторые из этих товаров относятся к тем, которые ограничены для реэкспорта из третьих стран в Россию. Например, в августе Латвия экспортировала маршрутизаторы на сумму три миллиона евро, что контрастирует с ситуацией несколько лет назад, когда экспорт этих товаров практически отсутствовал.

Как отмечает экономист, что одними из самых крупных групп импорта остаются некоторые виды газа, такие как пропан, по которым Россия является крупнейшим партнером, что ставит вопрос о том, действительно ли его невозможно получить в другом месте. Однако Мирошников отмечает, что во многих областях, где Латвия раньше в большей или меньшей степени зависела от российских ресурсов, сейчас ситуация значительно изменилась - природный газ поступает из терминалов СПГ в соседних странах Балтии, а импорт дешевой древесины заменен другим.

"Хотя связи Запада с Россией с течением времени уменьшились, а Россия, похоже, обрела партнеров в других странах, это не означает, что у Латвии и Европы больше нет проблем в этом вопросе. Вопросы вызывают связи, которые все еще существуют - в случае Латвии это поставки в Россию предметов роскоши в больших количествах. Они позволяют российской элите продолжать вести привычную жизнь", - подчеркивает Мирошников.

Он добавляет, что Латвия по-прежнему имеет высокие показатели торговли с близкими к России странами, такими как Казахстан, а ЕС в целом - почти со всеми странами Центральной Азии и Кавказа, причем особенно высокие объемы по-прежнему находятся в санкционных группах.