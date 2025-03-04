Латвия делает стратегические инвестиции в индустрию украинских дронов

На закрытом заседании Кабинет министров рассмотрел доклад Министерства обороны о закупках, произведенных в рамках коалиции дронов для нужд вооруженных сил Украины в 2024 году, а также целях на 2025 год.

Были одобрены закупки в коалицию дронов из выделенных Министерству обороны средств госбюджета, в этом году - до 20 млн евро. Помимо этого, Кабмин принял решение о стратегических инвестициях в размере 10 млн евро в индустрию дронов Украины с целью содействия сотрудничеству оборонных индустрий двух стран и реализации совместных проектов.

Ранее сообщалось, что суммарная поддержка Украины всеми странами-членами в рамках коалиции дронов в 2024 году составила 1,8 млрд евро.

Латвия выделила на нужды коалиции дронов 20 млн евро в 2024 году и в прошлом году поставила Украине почти 5000 дронов.

Для выполнения межправительственного обязательства предусмотрено, что в 2025 году военную поддержку Латвией Украины в основном составят новые закупки, сделанные у местной индустрии, вклад в международную коалицию дронов и другие коалиции, военное обучение украинских военнослужащих и поддержка двойного назначения от других министерств.