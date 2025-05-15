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Латвийцы изменили мысли о советском периоде: СМИ

© LETA 15 мая, 2025 15:12

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Латвийское общество наиболее позитивно оценивает недавний период истории - пробуждение и время восстановленного Латвийского государства с 1991 года; уменьшается и ностальгия по советскому времени, а наиболее негативно в истории Латвии оценивается этап Второй мировой войны. Об этом свидетельствуют результаты последнего мониторинга социальной памяти в Латвии.

В то же время исследователи обращают внимание на негативную тенденцию: в последние годы растет доля тех, кто в вопросах истории не хочет занимать никакой позиции или не имеет мнения, а значит, и знаний о соответствующем времени в истории.

Проведенный с ноября прошлого года по февраль текущего года мониторинг социальной памяти в Латвии стал уже третьим, над которым работали ведущие исследователи института философии и социологии Латвийского университета Андрис Саулитис и Мартиньш Капранс (исследование полностью доступно на сайте ИФС ЛУ).

Предыдущий был сделан в 2017 году, что позволяет сравнить результаты, хотя вопросы были не совсем одни и те же.

Капранс подчеркивает, что в последние восемь лет произошло много событий, которые повлияли на настроения общества. Большим поворотным моментом, конечно, стало вторжение России в Украину, за которым последовала волна демонтажа в Латвии памятников, прославляющих советский режим.

На результат могла повлиять и пандемия "Covid-19", поскольку она ограничивала возможности людей собираться, а значит, участвовать в памятных мероприятиях. В качестве важного момента также упоминается возвращение предмета истории в школы и демонстрировавшиеся в последнее время исторические фильмы, в том числе о советской оккупации, например, сериал "Советские джинсы".

Наиболее позитивно латвийское общество оценивает Атмоду и время восстановления государства. Положительную оценку этих периодов в опросе дали примерно двое из трех респондентов.

При этом наиболее заметно изменились настроения русскоговорящих: в их среде положительное отношение с 2017 года выросло на целых 20 процентных пунктов - до 53%. Примечательно, что положительные ответы чаще всего дают те, кто доволен своей жизнью сейчас.

В 2017 году довольна была половина опрошенных, а сейчас уже две трети.

Авторы исследования замечают, что недовольство опрошенного своей сегодняшней жизнью не означает, что он скучает по советским временам.

Период межвоенной Латвии с 1918 по 1940 год тоже имеет высокую положительную оценку, причем период авторитаризма Карлиса Улманиса после 1934 года получил даже больше положительных оценок, чем предшествовавшее ему время парламентской демократии.

Наиболее негативно в истории Латвии оценивается период Второй мировой войны: 79% респондентов признали это время плохим или очень плохим.

(Latvijas Avīze)

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