Латвийцев предупреждают об усиленном передвижении военной техники по дорогам

© LETA 31 октября, 2025 10:45

Новости Латвии 0 комментариев

Многонациональная бригада НАТО в Латвии со 2 по 10 ноября проведёт активную фазу учений «Решительный воин», в ходе которых планируется усиленное передвижение союзной военной техники по дорогам государственного и регионального значения в районе Даугавпилса, Екабпилса и Мадоны, а также в районе Селии, сообщили в Многонациональной бригаде НАТО в Латвии.

Передвижение военной техники по территории Латвии будет осуществляться по заранее спланированному и согласованному маршруту. На дорогах государственного и регионального значения военные колонны будут сопровождаться Военной полицией, Государственной полицией или Центром координации движения Национальных вооружённых сил для обеспечения безопасного и прозрачного движения.

Водителям настоятельно рекомендуется быть осторожными вблизи военной техники, соблюдать большую дистанцию ​​и не обгонять военные колонны, а жителям — с пониманием отнестись к возможным временным перебоям в движении.

Как уже сообщалось, с 15 октября по 12 ноября Многонациональная бригада НАТО в Латвии проводит плановые учения «Решительный воин». Учения проходят в Риге и её окрестностях, а также в регионах Видземе, Земгале и Латгале. Их цель — улучшить возможности подразделений бригады по выполнению оборонительных задач на всей территории Латвии — как в населённых пунктах, так и за их пределами.

Военнослужащие Многонациональной бригады НАТО в Латвии уже более трех недель выполняют различные учебные задания как на военных полигонах, так и за их пределами, плечом к плечу с солдатами и солдатами Национальной гвардии, совершенствуя взаимное сотрудничество и оперативную совместимость.

Сценарий учений предполагает проверку способности быстро и скоординированно перебрасывать боевую технику и подразделения обеспечения из пункта постоянной дислокации в Адажи в различные регионы Латвии, в том числе провести маневренные учения на Адажском полигоне с привлечением танков и артиллерийских подразделений.

В воздушном пространстве Латвии проводятся плановые полёты самолётов и беспилотных летательных аппаратов для совершенствования боевых и командных возможностей подразделений в многомерной оперативной обстановке.

В ходе учений «Решительный воин» также укрепляется взаимодействие с государственными и муниципальными структурами, которые оказывают поддержку как во время учений, так и в случае возникновения реальной угрозы.
 

«Если у русскоязычных острые разговоры и происходят, то на кухнях»: Домбурс

Известный своими острыми высказываниями тележурналист и ведущий Янис Домбурс в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 заявил, что редко приглашает в студию своей программы Kas notiek Latvijā русскоязычных жителей страны только потому, что у русских в Латвии очень высок уровень самоцензуры, пишет LSM+. 

Пруд провалился сквозь землю вместе с рыбой: ЧП в Скайсткалне

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

«Мы не позволим отвернуться»: в Риге объявлено о новой массовой акции протеста

На следующей неделе, 6 ноября, на Домской площади пройдёт акция протеста против решения о выходе из Стамбульской конвенции, сообщает LETA.

Возвращение денег за OIK: у бывшего политика Зариньша плохие новости

Инициатива по возвращению денег за OIK нереализуема, такое мнение высказал бывший политик Иварс Зариньш в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на канале tv3.lv.

Циклон над Латвией: прощальные дожди и сильный ветер

В последний день октября температура воздуха в Латвии поднимется до +8..+11 градусов, прогнозируют синоптики.

Стамбульская конвенция меня добила: Кулбергс объяснил свое неучастие в голосвании

Поздно вечером 30 октября в Сейме был принят закон о выходе Латвии из так называемой Стамбульской конвенции. Дискуссии проходили в повышенных тонах, и народным слугам пришлось работать на пределе физической выносливости. Как раскрывает Андрис Кулбергс (Объединённый список), серьёзным испытанием для него создала недавно перенесённая операция.

Кладовая солнца, или Болотный репортаж

Прогулка с латвийским сталкером в затерянный мир, который скрывается от непосвящённых в Национальном парке Кемери, и куда без проводника не пробраться. 

