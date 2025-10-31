Латвийцев предупреждают об усиленном передвижении военной техники по дорогам

Передвижение военной техники по территории Латвии будет осуществляться по заранее спланированному и согласованному маршруту. На дорогах государственного и регионального значения военные колонны будут сопровождаться Военной полицией, Государственной полицией или Центром координации движения Национальных вооружённых сил для обеспечения безопасного и прозрачного движения.

Водителям настоятельно рекомендуется быть осторожными вблизи военной техники, соблюдать большую дистанцию ​​и не обгонять военные колонны, а жителям — с пониманием отнестись к возможным временным перебоям в движении.

Как уже сообщалось, с 15 октября по 12 ноября Многонациональная бригада НАТО в Латвии проводит плановые учения «Решительный воин». Учения проходят в Риге и её окрестностях, а также в регионах Видземе, Земгале и Латгале. Их цель — улучшить возможности подразделений бригады по выполнению оборонительных задач на всей территории Латвии — как в населённых пунктах, так и за их пределами.

Военнослужащие Многонациональной бригады НАТО в Латвии уже более трех недель выполняют различные учебные задания как на военных полигонах, так и за их пределами, плечом к плечу с солдатами и солдатами Национальной гвардии, совершенствуя взаимное сотрудничество и оперативную совместимость.

Сценарий учений предполагает проверку способности быстро и скоординированно перебрасывать боевую технику и подразделения обеспечения из пункта постоянной дислокации в Адажи в различные регионы Латвии, в том числе провести маневренные учения на Адажском полигоне с привлечением танков и артиллерийских подразделений.

В воздушном пространстве Латвии проводятся плановые полёты самолётов и беспилотных летательных аппаратов для совершенствования боевых и командных возможностей подразделений в многомерной оперативной обстановке.

В ходе учений «Решительный воин» также укрепляется взаимодействие с государственными и муниципальными структурами, которые оказывают поддержку как во время учений, так и в случае возникновения реальной угрозы.

