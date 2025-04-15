Латвийское платежное приложение Mobilly с лета будет работать и в Эстонии

Через приложение "Mobilly" можно будет оплатить использование парковок "Snabb" по всей Эстонии.

Эстонская парковочная компания "Snabb" вышла на латвийский рынок в начале апреля и начала сотрудничать с местным мобильным приложением "Mobilly", чтобы предложить водителям более удобные и доступные варианты парковки. В результате сотрудничества приложение "Mobilly" теперь можно использовать для оплаты на пяти различных парковках "Snabb" в центре Риги, а с лета этого года сотрудничество распространится и на Эстонию.

""Mobilly" - известный и надежный игрок в Латвии, имеющий большую базу пользователей. Поэтому было естественным шагом добавить возможность оплаты "Mobilly" на наши парковки как в Латвии, так и в Эстонии. Это сделает их поездки намного более удобными, особенно в летний сезон, когда многие латвийцы посещают Пярну и другие города Эстонии", - пояснил генеральный директор "Snabb" Кустас Кыйв.

"Mobilly" - одна из самых популярных платформ мобильных платежей в Латвии, используемая для оплаты повседневных услуг, включая парковку. Сотрудничество со "Snabb" расширит доступность услуг парковки в обеих странах.

Компания "Snabb" начала свою деятельность в Латвии 1 апреля, запустив решение для парковки с цифровым распознаванием номерных знаков, которое отличается простотой использования и эффективностью. "Snabb" управляет всеми автостоянками "Linstow Baltic" в Латвии, включая торговый центр "Origo", бизнес-центр "Origo One", "Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel" и "Radisson Blu Elizabete Hotel", квартал "SPORTA 2" и квартал "Lastādijas".

"Mobilly" - мобильное приложение, созданное в Латвии в 2003 году и имеющее более миллиона пользователей. Помимо оплаты парковки, приложение можно использовать для оплаты зарядки электромобиля, въезда в Юрмалу, услуг такси, билетов на поезда и автобусы, а также билетов на общественный транспорт Риги. Также можно зачислить деньги на телефонную карту и сделать пожертвование.