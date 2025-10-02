Выразить недоверие премьер-министру предложили оппозиционные партии Национальное объединение и "Объединенный список".

Они утверждают, что "правительство длительное время не в состоянии принимать решительные меры для прекращения экономического сотрудничества с Россией и Беларусью", поэтому необходима отставка премьера.

Как сообщалось, благодаря поддержке коалиционного Союза зеленых и крестьян (СЗК) Сейм на прошлой неделе передал на рассмотрение законопроект о денонсации Стамбульской конвенции, что вызвало трения в коалиции. Тем не менее коалиционные партии обещают вместе работать над тем, чтобы утвердить "бюджет безопасности" на следующий год.

Председатель фракции СЗК Харийс Рокпелнис заявил, что СЗК не планирует поддерживать инициативу оппозиции об отставке главы правительства.

Председатель фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев также указал, что депутаты партии не поддержат проект решения оппозиции. "Исход голосования определит фракция СЗК", - добавил он.