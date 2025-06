Латвийский экипаж с пилотом Мартиньшем Сесксом перевернулся на ралли в Сардинии

Экипаж Сескса, выступающий в этом сезоне WRC на автомобиле Ford Puma Rally1, подготовленном компанией M-Sport Ford, на третьем километре второго этапа в результате неудачного приземления после небольшого прыжка врезался в ограждение, а затем машина перевернулась на крышу на краю луга. После этого Сескс и Францис выбрались из машины, и латвийский пилот написал в социальных сетях, что с ними все в порядке.

Самым быстрым на почти 19-километровом этапе стал эстонец Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis), финишировавший за 10 минут и 23,9 секунды. Эстонец на 3,3 секунды опередил бельгийца Тьерри Невилля (Hyundai Shell Mobis), а француз Адриен Формо (Hyundai Shell Mobis) отстал от него на 4,1 секунды, став третьим.

Два других гонщика M-Sport Ford, ирландец Джош МакЭрлин и люксембуржец Грегуар Мюнстер, также попали в небольшие аварии на втором этапе.

После двух этапов Невилль лидирует в общем зачете, опережая Тянака на одну секунду.

