Латвийский боксер Евгений Алексеев завоевал титул чемпиона Европы в среднем весе по версии IBO

Это был первый поединок за чемпионский пояс для 31-летнего боксера из Латвии, который выиграл все 17 боев в профессиональной карьере, из них десять нокаутом. Бой проходил в рамках турнира "Трофеу де боксинг Фира де Канальс" в Канальсе, в 40 км от Валенсии.

Рижанин агрессивно пошел вперед со стартовым гонгом и диктовал ход поединка. Алексеев проводил серии комбинаций, работая как в голову, так и по корпусу. Он захватил центр ринга и вскоре отправил Абдулаева в первый нокдаун, задав тон дальнейшей борьбе.

Второй раунд начался в схожем ключе. С первых секунд Алексеев обрушил на соперника град ударов, часто меняя угол атаки, чтобы не дать Абдулаеву приспособиться. Его настойчивость и удары по корпусу привели к тому, что немецкий боксер еще трижды оказался на полу. После третьего нокдауна рефери остановил бой.

В Канальсе The Hurricane продемонстрировал силу удара, тактическое мастерство и отменную физическую готовность, а также нанес Абдулаеву первое поражение в карьере. В рейтинге авторитетного сайта BoxRec.com Алексеев поднялся на 62-е место в мире в среднем весе.

"Это мой первый титул. Прекрасные чувства, я на седьмом небе. У нас было две стратегии на этот бой. Если бы он начал от обороны, то мы взвинтили бы темп сильными джебами. Так в итоге и получилось. Если бы он начал быстро, мы собирались остановить его работой по корпусу. Просто старался делать то, что тренер говорил. Когда в первый раз попал ему джебом по лицу, понял, что это мой вечер, - рассказал Евгений Алексеев. - Теперь надо сделать паузу, сходить одному в горы, обдумать свое достижение. Потом начну готовиться к следующему бою. Мечтаю боксировать на большой сцене, такой как Matchroom Boxing или в американских промоушенах. Это был только первый шаг".

Евгений Алексеев уроженец Риги. Бывший кикбоксер и чемпион Европы 2008 года среди юниоров. В 2015 году, выступая на ринге, сломал ногу, после чего сменил дисциплину. Дебютировал в профессиональном боксе 11 лет назад и завершил 59% своих боев нокаутом. Для него характерен контратакующий стиль, благодаря чему он часто имеет преимущество в поздних раундах.

Международная боксерская организация (IBO, International Boxing Organization)

IBO – это независимая организация со штаб-квартирой в США, которая занимается организацией и проведением профессиональных боксерских матчей по всему миру. "Большая четверка" боксерских организаций (WBA, WBC, IBF и WBO) не признает IBO. Тем не менее, с 2023 года титулы IBO в некоторых весовых категориях объединены с титулами WBA, IBF и WBO. Поясами IBO владели многие знаменитые боксеры, в том числе Леннокс Льюис, Владимир Кличк, Флойд Мейвезер и Тайсон Фьюри.

Фото: Владислав Корякин / MightyTips