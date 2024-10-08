Латвийские туристки изнасилованы в центре Парижа. Посольство призывает: будьте осторожны!

Как сообщила агентству LETA пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите, после обнародованной новости посольство обратилось в полицию 7-го округа Парижа, которая занимается конкретным делом, с просьбой к женщинам связаться с посольством, если им нужна консульская поддержка.

В МИД заявляют, что согласно Венской конвенции о консульских сношениях потерпевший имеет право не информировать страну своего гражданства или родственников о произошедшем в чужой стране.

"Учитывая, что в последнее время произошло несколько нападений на беззащитных женщин, в том числе ночью в районе Центра Помпиду и Эйфелевой башни, посольство призывает женщин быть особенно осторожными в Париже в ночное время", - подчеркнула Эглите.

Ранее издание Remix News & Views сообщило, что вечером в субботу, 5 октября, группа из семи мужчин изнасиловала двух латвийских туристок в Париже, на Марсовой площади возле Эйфелевой башни.

Полиция арестовала на месте происшествия четырех мужчин, двое из них были алжирцами и еще двое египтянами. Еще трое подозреваемых скрылись.

Пострадавшие намеревались написать заявление, но из-за травмы и шока от нападения женщины передумали. Несмотря на это, расследование будет продолжено, сообщают французские СМИ.