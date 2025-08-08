Латвийские спасатели отвезут в Украину 16 пожарных автоцистерн

Мероприятие с участием министра внутренних дел Рихарда Козловскиса, руководства ГПСС и представителей общества "Tavi draugi" состоится в 8:00 на улице Лапеню, 23 в Риге.

Как сообщалось, 8 июля Кабинет министров поддержал инициативу Министерства внутренних дел о безвозмездной передаче Украине 16 пожарных транспортных средств ГПСС и специализированного спасательного оборудования.

Транспортные средства в Украину доставят сотрудники ГПСС, которые вызвались сделать это добровольно в свободное от служебных обязанностей время.