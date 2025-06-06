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Латвийские поля под водой. Объявят ли в Латвии ЧС как в Литве?

© Lsm.lv 6 июня, 2025 18:12

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих местах Мадонского края сейчас можно увидеть размытые дороги, затопленные пастбища, утопающие в воде посевы кукурузы и пожелтевшую пшеницу. Из-за продолжительных дождей ситуация в сельской местности остаётся тяжёлой — фермеры не могут ни посеять, ни обработать уже засеянные поля. В Крестьянском сейме предупреждают: если июнь окажется таким же дождливым, как май, аграрную отрасль Латвии ждёт серьёзный кризис.

По словам владельца хозяйства «Sviķi» Зигфрида Криевиньша, обрабатывающего 450 гектаров земли: работы почти встали. Поля частично превратились в озёра, на которых можно встретить уток и услышать кваканье лягушек. С середины мая только в коротких промежутках можно что-то успеть посеять или обработать — и то не всегда.

Около 15% его угодий так и не удалось засеять, на других работать мешает чрезмерно влажная почва. Прогнозы синоптиков пока тоже неутешительны. Фермер говорит, что не помнит такой затяжной сырости в мае: река уже трижды выходила из берегов.

Председатель Крестьянского сейма Юрис Лаздиньш отмечает, что примерно четверть посевов уже не взойдёт. Если дожди продолжатся, ситуация может только ухудшиться.

В хозяйстве «Cīrulīši» в волости Ошупе фермер Агрис Шкеле показывает 11-гектарное кукурузное поле, где сапоги вязнут на каждом шагу. Большинство саженцев погибло, и даже пересеивать их нет смысла: вегетационный период уже слишком короткий. Из запланированных 50 тонн урожая с гектара теперь, возможно, удастся собрать не больше 5–10%.

Проблему усугубляет и состояние мелиорации — системы устарели, а дренажные каналы засорены. «Даже если сами поля осушаем, вода всё равно не уходит, потому что отводящие канавы забиты», — объясняет Шкеле.

Он показывает и другое поле  около 9 гектаров, которое вообще не успели засеять из-за непрекращающихся дождей. Там планировалась вырастить кормовую базу для трёхсот голов скота. Теперь придётся заготавливать больше травы, но молочные надои и продуктивность животных упадут, а у фермеров есть обязательства перед банками.

В хозяйстве «Lazdas» погибло около 70% посевов яровой пшеницы и значительная часть гороха. Владелица Алда Янсоне рассказывает, что как только один поток воды уходит — приходит следующий. Ливни 28 и 29 мая просто смыли часть посевов. Пшеница была засеяна поздно, чтобы избежать повреждений перелётными гусями и в ее всходы залило водой. «Теперь там просто море грязи», — говорит хозяйка. И хотя мелиорационные канавы были вычищены, дожди были настолько сильными, что это не смогло помочь.

Размыты и дороги — пострадали как государственные, так и муниципальные участки. Представитель Мадонской думы Эгилс Казакевичс отмечает, что инфраструктура в целом выдержала, и речь пока не идёт о введении чрезвычайного положения. Однако вопрос состояния мелиорации  это уже проблема национального масштаба, требующая законодательных изменений и чёткого распределения ответственности между государством, самоуправлениями и частниками.

Фермеры могут подать данные о пострадавших участках в Службу поддержки села до 27 июня. Осмотр и подтверждение убытков будет проходить до 25 июля.

Министерство земледелия обещает помощь  в виде послаблений требований, продления сроков и сохранения выплат за затопленные угодья. До конца июня министерство подготовит обращение в Еврокомиссию с просьбой о компенсациях. В долгосрочной перспективе один из приоритетов отрасли: восстановление и модернизация мелиорационных систем, что требует не только средств, но и пересмотра подходов к уходу за каналами и реками.

Параллельно объединение аграрных организаций планирует обратиться в Минсельхоз с призывом созвать кризисную группу и рассмотреть возможность введения ЧС в наиболее пострадавших районах Видземе и Латгалии.
 
 
 

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