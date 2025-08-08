Латвийские пациенты все чаще жалуются на стоматологов и хирургов: Инспекция

В первом полугодии года Министерство здравоохранения рассмотрело 283 обращения, связанных с качеством медицинской помощи. Это на 16% больше, чем в первом полугодии 2024 года, когда было рассмотрено 244 обращения.

Наиболее часто жалобы – 17 случаев – были связаны с оказанием медицинских услуг в стоматологии. Аналогично, 14 жалоб были рассмотрены в хирургии, восемь – в первичной медико-санитарной помощи. Также восемь жалоб были рассмотрены в неврологии и нейрохирургии, семь жалоб – в акушерстве.

В обращениях содержатся жалобы на качество лечения и своевременность диагностики, организацию оказания медицинской помощи и обращения лекарственных средств, а также на несоблюдение требований гигиены.

В ИЗ поступило 171 обращение, в которых пациенты или их законные представители выразили недовольство качеством оказания медицинской помощи в том или ином направлении, и в 39 случаях, что составляет около 23% случаев, были выявлены нарушения и недостатки.

При этом от пациентов или их родственников поступило 61 обращение по поводу нарушения прав пациентов. Это почти на 33% больше, чем за первое полугодие 2024 года, когда поступило 46 обращений.

Получено 25 жалоб, касающихся прав пациентов на информацию, варианты обслуживания, состояние здоровья и план лечения, предусмотренных Законом о правах пациентов. В 15 случаях были выявлены нарушения этих прав.

Поступило 26 жалоб, касающихся права пациента на лечение, предусмотренного Законом о правах пациентов, который предусматривает право на доброе и уважительное обращение, включая согласие на лечение или отказ от него. Нарушение прав пациента было выявлено в 11 случаях.

В то же время, в сфере здравоохранения и медицинской техники в первом полугодии текущего года Министерством здравоохранения было вынесено 65 штрафов за административные правонарушения, предусмотренные Законом о медицинской помощи. Штрафы налагались за несоблюдение порядка выдачи листков нетрудоспособности, выдачу их без личного осмотра, за нарушение порядка предоставления медицинских заключений и нарушение законодательства об охране здоровья граждан. Штрафы также налагались за оказание медицинских услуг в месте оказания косметических услуг, не являющемся медицинским учреждением, и за другие нарушения.

В первой половине 2025 года Инспекция также провела плановые проверки в 363 латвийских медицинских учреждениях. В сфере здравоохранения Инспекция осуществляет надзор за соблюдением нормативных требований во всех латвийских медицинских учреждениях и их филиалах, число которых, по данным Регистра медицинских учреждений, составляет 5402.

