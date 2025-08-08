Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Латвийские пациенты все чаще жалуются на стоматологов и хирургов: Инспекция

© LETA 8 августа, 2025 10:27

Новости Латвии 0 комментариев

За последние полгода Инспекция здравоохранения (ИЗ) выявила несколько десятков нарушений, связанных с качеством медицинской помощи, сообщили в инспекции.

В первом полугодии года Министерство здравоохранения рассмотрело 283 обращения, связанных с качеством медицинской помощи. Это на 16% больше, чем в первом полугодии 2024 года, когда было рассмотрено 244 обращения.

Наиболее часто жалобы – 17 случаев – были связаны с оказанием медицинских услуг в стоматологии. Аналогично, 14 жалоб были рассмотрены в хирургии, восемь – в первичной медико-санитарной помощи. Также восемь жалоб были рассмотрены в неврологии и нейрохирургии, семь жалоб – в акушерстве.

В обращениях содержатся жалобы на качество лечения и своевременность диагностики, организацию оказания медицинской помощи и обращения лекарственных средств, а также на несоблюдение требований гигиены.

В ИЗ поступило 171 обращение, в которых пациенты или их законные представители выразили недовольство качеством оказания медицинской помощи в том или ином направлении, и в 39 случаях, что составляет около 23% случаев, были выявлены нарушения и недостатки.

При этом от пациентов или их родственников поступило 61 обращение по поводу нарушения прав пациентов. Это почти на 33% больше, чем за первое полугодие 2024 года, когда поступило 46 обращений.

Получено 25 жалоб, касающихся прав пациентов на информацию, варианты обслуживания, состояние здоровья и план лечения, предусмотренных Законом о правах пациентов. В 15 случаях были выявлены нарушения этих прав.

Поступило 26 жалоб, касающихся права пациента на лечение, предусмотренного Законом о правах пациентов, который предусматривает право на доброе и уважительное обращение, включая согласие на лечение или отказ от него. Нарушение прав пациента было выявлено в 11 случаях.

В то же время, в сфере здравоохранения и медицинской техники в первом полугодии текущего года Министерством здравоохранения было вынесено 65 штрафов за административные правонарушения, предусмотренные Законом о медицинской помощи. Штрафы налагались за несоблюдение порядка выдачи листков нетрудоспособности, выдачу их без личного осмотра, за нарушение порядка предоставления медицинских заключений и нарушение законодательства об охране здоровья граждан. Штрафы также налагались за оказание медицинских услуг в месте оказания косметических услуг, не являющемся медицинским учреждением, и за другие нарушения.

В первой половине 2025 года Инспекция также провела плановые проверки в 363 латвийских медицинских учреждениях. В сфере здравоохранения Инспекция осуществляет надзор за соблюдением нормативных требований во всех латвийских медицинских учреждениях и их филиалах, число которых, по данным Регистра медицинских учреждений, составляет 5402.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 21 реакций
Комментарии (0) 21 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:35 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Осенние тона августа: Латвию накроют дожди и грозы
Bitnews.lv 1 день назад
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать