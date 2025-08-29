Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвийские фигуристки обвинили эстонского тренера в жестоком обращении. Союз конькобежцев начал расследование

Редакция PRESS 29 августа, 2025 18:51

Важно 0 комментариев

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

18-летняя Степченко летом прошлого года прекратила сотрудничество с клубом и переехала в Швейцарию, где тренируется у двукратного чемпиона мира Стефана Ламбьеля. В интервью порталу AnythingGOEs спортсменка рассказала, что бывшие тренеры заставляли её выступать с травмами и сбрасывать вес. По её словам, это привело к расстройству пищевого поведения, депрессии и попыткам самоубийства.

«Они манипулировали мной. Заставляли кататься даже при травмах и говорили, что боль только в голове. Я сбежала, потому что это не стоит жизни», — заявила Степченко.

Фигуристка утверждает, что её вынуждали выходить на лёд при повреждённых связках и стрессовом переломе. По её словам, из-за замечаний о весе она с 13 лет принимала слабительные.

О возможных злоупотреблениях ранее рассказывала и тренер Карине Магоне. В телепередаче Sporta Studija она заявила, что её воспитанницы, ранее тренировавшиеся у Рейнсалу, говорили о регулярных ударах по голове чехлами для коньков, а также о навязанных объятиях и комментариях по поводу внешности.

От имени клуба Ковалькова отвергла обвинения. В письменном комментарии она назвала их «попыткой выставить себя жертвой» и заявила, что Степченко якобы имела проблемы с поведением и курила в раздевалке. Она подчеркнула, что спортсменка никогда не была обязана выступать при травмах.

Рейнсалу в коротком комментарии порталу ERR сказал, что обвинения стали шоком: «За 20 лет работы в клубе мы никогда никого не оскорбляли». Более подробный ответ он пообещал дать после соревнований.

Федерация конькобежцев подтвердила, что жалобы поступали, но в ряде случаев камеры наблюдения «спасли» тренеров. В то же время сама Степченко подала официальное обращение в федерацию и Международный союз конькобежцев.

Вот так скандал: имя Мухаммед — на первом месте в списке получателей пособия в Германии

Мир 18:50

Мир 0 комментариев

Несколько недель назад партия "Альтернатива для Германии" подала в Бундестаге запрос правительству, пожелав узнать, какие имена чаще всего встречаются среди получателей социального пособия. Согласно ответу федерального правительства, чаще всего получатели социального пособия носили типично немецкое имя Михаэль. За ним следовали имена Андреас, Томас и Даниэль.

Несколько недель назад партия "Альтернатива для Германии" подала в Бундестаге запрос правительству, пожелав узнать, какие имена чаще всего встречаются среди получателей социального пособия. Согласно ответу федерального правительства, чаще всего получатели социального пособия носили типично немецкое имя Михаэль. За ним следовали имена Андреас, Томас и Даниэль.

Около 50 человек у Сейма протестовали за право учиться на русском языке

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Вечером 29 августа у здания Сейма состоялся пикет против перехода школ на обучение исключительно на латышском языке. По наблюдению LETA, участие в протесте приняли около 50 человек.

Вечером 29 августа у здания Сейма состоялся пикет против перехода школ на обучение исключительно на латышском языке. По наблюдению LETA, участие в протесте приняли около 50 человек.

Министр сообщений: Tallink вёл переговоры о возвращении в Ригу, но частники задрали цены

Важно 18:37

Важно 0 комментариев

Министр сообщения Атис Швинка признал, что переговоры о возможном возвращении паромной компании Tallink в Ригу пока не дали результата. В эфире LTV он рассказал, что встречался с руководством таллинского порта и самой компании, однако итоги его разочаровали.

Министр сообщения Атис Швинка признал, что переговоры о возможном возвращении паромной компании Tallink в Ригу пока не дали результата. В эфире LTV он рассказал, что встречался с руководством таллинского порта и самой компании, однако итоги его разочаровали.

Центр госязыка: названия улиц на русском в Латгалии — недопустимы!

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

В Даугавпилсе и Илуксте до сих пор можно увидеть уличные таблички, где названия указаны не только на латышском, но и на русском языке. В Центре государственного языка напоминают: это нарушает Закон о государственном языке и должно быть устранено.

В Даугавпилсе и Илуксте до сих пор можно увидеть уличные таблички, где названия указаны не только на латышском, но и на русском языке. В Центре государственного языка напоминают: это нарушает Закон о государственном языке и должно быть устранено.

Русская «зависла на паузе»! Латыши делятся, как за границей «разоблачали» наглых туристов на русском языке

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Язык — это свобода, и это доказывают истории, которыми латвийцы делятся в соцсетях.

Язык — это свобода, и это доказывают истории, которыми латвийцы делятся в соцсетях.

В Польше разбился истребитель F-16: международный авиасалон отменён (ВИДЕО 18+)

ЧП и криминал 18:21

ЧП и криминал 0 комментариев

Во время подготовки к авиашоу в Радоме погиб польский военный пилот. Его истребитель F-16 потерял управление и рухнул возле аэропорта. Авиасалон отменён. Власти выразили соболезнования, начато расследование причин трагедии

Во время подготовки к авиашоу в Радоме погиб польский военный пилот. Его истребитель F-16 потерял управление и рухнул возле аэропорта. Авиасалон отменён. Власти выразили соболезнования, начато расследование причин трагедии

