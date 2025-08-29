Латвийские фигуристки обвинили эстонского тренера в жестоком обращении. Союз конькобежцев начал расследование

18-летняя Степченко летом прошлого года прекратила сотрудничество с клубом и переехала в Швейцарию, где тренируется у двукратного чемпиона мира Стефана Ламбьеля. В интервью порталу AnythingGOEs спортсменка рассказала, что бывшие тренеры заставляли её выступать с травмами и сбрасывать вес. По её словам, это привело к расстройству пищевого поведения, депрессии и попыткам самоубийства.

«Они манипулировали мной. Заставляли кататься даже при травмах и говорили, что боль только в голове. Я сбежала, потому что это не стоит жизни», — заявила Степченко.

Фигуристка утверждает, что её вынуждали выходить на лёд при повреждённых связках и стрессовом переломе. По её словам, из-за замечаний о весе она с 13 лет принимала слабительные.

О возможных злоупотреблениях ранее рассказывала и тренер Карине Магоне. В телепередаче Sporta Studija она заявила, что её воспитанницы, ранее тренировавшиеся у Рейнсалу, говорили о регулярных ударах по голове чехлами для коньков, а также о навязанных объятиях и комментариях по поводу внешности.

От имени клуба Ковалькова отвергла обвинения. В письменном комментарии она назвала их «попыткой выставить себя жертвой» и заявила, что Степченко якобы имела проблемы с поведением и курила в раздевалке. Она подчеркнула, что спортсменка никогда не была обязана выступать при травмах.

Рейнсалу в коротком комментарии порталу ERR сказал, что обвинения стали шоком: «За 20 лет работы в клубе мы никогда никого не оскорбляли». Более подробный ответ он пообещал дать после соревнований.

Федерация конькобежцев подтвердила, что жалобы поступали, но в ряде случаев камеры наблюдения «спасли» тренеров. В то же время сама Степченко подала официальное обращение в федерацию и Международный союз конькобежцев.