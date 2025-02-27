Латвийские автобусы не смогут въехать в Россию и Белоруссию?

В проекте дается поручение правительству до 17 марта подготовить возможное решение данной проблемы, то бишь — найти правовые варианты, как фактически закрыть латвийско–российскую границу для автобусных пассажирских перевозок.

При этом оппозиционные депутаты призывают правительство вступить в диалог с Литвой и Эстонией о совместных шагах в этом направлении, то есть чтобы автобусы из Латвии не могли бы перевозить пассажиров в РФ и РБ через Литву и Эстонию.

Очевидно, что латвийцы в нынешних условиях ездят в РФ и РБ не с целью туризма и развлечений, а чтобы навестить своих родственников, могилы родных, чтобы решить имущественные и другие практические вопросы.

Но такие "нюансы" мало волнуют политиков, которые решили, что пора уже ввести санкции в отношении собственных жителей, которые этих же политиков своими налогами и содержат.

Впрочем, нельзя исключить, что Сейм сегодня отклонит этот проект — хотя бы потому, что в предложенные сроки — до 17 марта, — правительство, находящееся в состоянии полураспада, ничего решить по столь сложному вопросу не сможет.