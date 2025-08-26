Латвийская серебряная монета признана лучшей в мире

В финале конкурса среди 10 лучших монет 2024 года в разных номинациях оказались сразу две работы Банка Латвии. Помимо «Капусты», высокую оценку жюри получила монета «Энергия», вошедшая в категорию «Самая художественная монета».

В этом году на конкурс было подано около 550 монет, из которых в финал вышли 100 монет из 38 стран.

Награда Coin of the Year считается в нумизматике эквивалентом «Оскара» в киноиндустрии. Латвийские монеты уже не раз добивались успеха на этом престижном конкурсе. Впервые звание лучшей монеты в 2010 году получила «Годовая монета», в 2015-м монета «Балтийский путь» победила в категории «Лучшее отражение современного события», в 2018-м монета «Национальный предприниматель» была признана самой художественной, а «Медовая монета» стала мировым триумфатором сразу в двух категориях — «Самая художественная монета» и «Монета года 2020».

С 1993 года Банк Латвии выпустила 98 латовых и 61 евро-коллекционную монету. Над ними работали более 50 латвийских и один украинский художник. Важная роль в создании принадлежит комиссии по дизайну монет Банка Лaтвии, работающей с 1993 года и объединяющей известных экспертов в области искусства, культуры и науки.