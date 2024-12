Латвиец во Вьетнаме организовал фирму быстрых кредитов: выдавал деньги под 1380% годовых

Процесс, который планируется завершить к следующему вторнику, включает также других обвиняемых, среди которых Нгуен Тхи Тует Суонг, директор компании Digital Credit Co., Ltd., и Труонг Туан Тай, директор Fincap VN Co., Ltd., а также сотрудники Пливеса.

Согласно обвинению, Айгарс Пливес представлял Sun Finance Group, базирующуюся в Латвии. В 2018 году по указанию компании он прибыл во Вьетнам, чтобы организовать деятельность по выдаче высокопроцентных займов через три компании: Sofi Solutions, Digital Credit и Fincap VN.

С 2019 по 2021 год Пливес осуществлял управление кредитными платформами через сайт tamo.vn, а с 2021 года — через findo.vn. Для получения кредита пользователи должны были предоставить личные данные, информацию о доходах и расходах, а также фотографии документов. Одобрение заявки происходило автоматически, без участия сотрудников, а деньги перечислялись на счет заемщика.

При погашении кредита пользователи могли продлевать срок выплаты на 5, 10, 15 или 30 дней, оплачивая за это комиссию. Первоначально кредиты предоставлялись напрямую Digital Credit, но с сентября 2019 года выдача займов осуществлялась через платформы Bao Kim и Momo.

О схеме стало известно в апреле 2023 года, когда житель Хошимина пожаловался в полицию. Он занял 1 миллион донгов (40 долларов США), но из-за огромных процентов задолжал 21 миллион донгов (825 долларов). После давления со стороны коллекторов он обратился за защитой в правоохранительные органы.

Полиция выявила масштабную операцию по вымогательству, связанную с сайтами tamo.vn и findo.vn. Руководство осуществлялось через компанию Sofi Solutions Co., Ltd., а кредиты выдавались Digital Credit Co., Ltd. и Fincap VN Co., Ltd., которые скрывали свою деятельность под видом ломбардных услуг и финансового консалтинга.

В ходе расследования обнаружены данные 229 заемщиков, проведены опросы 28 человек. Было установлено, что процентные ставки варьировались от 401,5% до 1379,7% годовых, что позволило организаторам заработать 4,15 трлн донгов незаконной прибыли.

Айгарс Пливес занимался этой деятельностью с июня 2020 по апрель 2023 года, ежемесячно получая зарплату в размере 120 миллионов донгов (4724 доллара США). Его незаконный доход составил 4,2 миллиарда донгов (165 322 доллара США). Остальные обвиняемые также получили прибыль в размере от 220 миллионов до 4 миллиардов донгов.