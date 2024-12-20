Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 20. Декабря Завтра: Arta, Minjona

Латвиец во Вьетнаме организовал фирму быстрых кредитов: выдавал деньги под 1380% годовых

Редакция PRESS 20 декабря, 2024 14:03

Важно 0 комментариев

Scanpix/ REUTERS/Thomas White/Illustration

Народный суд города Хошимин начал рассмотрение дела Айгарса Пливеса, 39-летнего гражданина Латвии, обвиняемого в незаконной деятельности по выдаче онлайн-кредитов с процентными ставками до 1380% годовых. Эта схема принесла ему 4,15 трлн донгов (163,35 млн долларов США) незаконной прибыли, сообщает портал theinvestor.vn.

Процесс, который планируется завершить к следующему вторнику, включает также других обвиняемых, среди которых Нгуен Тхи Тует Суонг, директор компании Digital Credit Co., Ltd., и Труонг Туан Тай, директор Fincap VN Co., Ltd., а также сотрудники Пливеса.

Согласно обвинению, Айгарс Пливес представлял Sun Finance Group, базирующуюся в Латвии. В 2018 году по указанию компании он прибыл во Вьетнам, чтобы организовать деятельность по выдаче высокопроцентных займов через три компании: Sofi Solutions, Digital Credit и Fincap VN.

С 2019 по 2021 год Пливес осуществлял управление кредитными платформами через сайт tamo.vn, а с 2021 года — через findo.vn. Для получения кредита пользователи должны были предоставить личные данные, информацию о доходах и расходах, а также фотографии документов. Одобрение заявки происходило автоматически, без участия сотрудников, а деньги перечислялись на счет заемщика.

При погашении кредита пользователи могли продлевать срок выплаты на 5, 10, 15 или 30 дней, оплачивая за это комиссию. Первоначально кредиты предоставлялись напрямую Digital Credit, но с сентября 2019 года выдача займов осуществлялась через платформы Bao Kim и Momo.

О схеме стало известно в апреле 2023 года, когда житель Хошимина пожаловался в полицию. Он занял 1 миллион донгов (40 долларов США), но из-за огромных процентов задолжал 21 миллион донгов (825 долларов). После давления со стороны коллекторов он обратился за защитой в правоохранительные органы.

Полиция выявила масштабную операцию по вымогательству, связанную с сайтами tamo.vn и findo.vn. Руководство осуществлялось через компанию Sofi Solutions Co., Ltd., а кредиты выдавались Digital Credit Co., Ltd. и Fincap VN Co., Ltd., которые скрывали свою деятельность под видом ломбардных услуг и финансового консалтинга.

В ходе расследования обнаружены данные 229 заемщиков, проведены опросы 28 человек. Было установлено, что процентные ставки варьировались от 401,5% до 1379,7% годовых, что позволило организаторам заработать 4,15 трлн донгов незаконной прибыли.

Айгарс Пливес занимался этой деятельностью с июня 2020 по апрель 2023 года, ежемесячно получая зарплату в размере 120 миллионов донгов (4724 доллара США). Его незаконный доход составил 4,2 миллиарда донгов (165 322 доллара США). Остальные обвиняемые также получили прибыль в размере от 220 миллионов до 4 миллиардов донгов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Выглядит как ещё один механизм выкачивания денег»: юрист о новом законе о домогательствах

Важно 17:22

Важно 0 комментариев

Закон «Об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка» пополнили новой статьей. Совсем скоро за сексуальные домогательства смогут наложить штраф до 700 евро. В аннотации к поправкам отмечается, что под сексуальными домогательствами в новом законопроекте в частности понимаются:

Закон «Об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка» пополнили новой статьей. Совсем скоро за сексуальные домогательства смогут наложить штраф до 700 евро. В аннотации к поправкам отмечается, что под сексуальными домогательствами в новом законопроекте в частности понимаются:

Читать
Загрузка

«Это не Путин убивает украинцев, это русские»: депутат рассуждает — может ли существовать русский народ

Важно 17:21

Важно 0 комментариев

Депутат Рижской думы Марис Мичеревскис поделился своими размышлениями о возможном будущем русского народа и русской государственности, которые могут вовсе исчезнуть.

Депутат Рижской думы Марис Мичеревскис поделился своими размышлениями о возможном будущем русского народа и русской государственности, которые могут вовсе исчезнуть.

Читать

«Страна медленно подходит к концу»: Алвис Херманис предлагает радикальный рецепт

Выбор редакции 17:18

Выбор редакции 0 комментариев

Известный латышский режиссер Алвис Херманис, активно беспокоящийся о судьбе Латвии, опубликовал в Фейсбуке "крик души" - открытое письмо, которое, по его словам, отказались публиковать прогосударственные СМИ. Что ж там крамольного?

Известный латышский режиссер Алвис Херманис, активно беспокоящийся о судьбе Латвии, опубликовал в Фейсбуке "крик души" - открытое письмо, которое, по его словам, отказались публиковать прогосударственные СМИ. Что ж там крамольного?

Читать
Загрузка

Блинкен: Украина должна решить, бороться или договариваться

Важно 17:15

Важно 0 комментариев

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью каналу MSNBC заявил, что Киев должен принять "фундаментальное решение": бороться или договариваться с Россией. Готовность Кремля к переговорам о мире он ставит под вопрос.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью каналу MSNBC заявил, что Киев должен принять "фундаментальное решение": бороться или договариваться с Россией. Готовность Кремля к переговорам о мире он ставит под вопрос.

Читать

Оперативные службы с тревогой ждут длинных рождественских выходных

ЧП и криминал 17:00

ЧП и криминал 0 комментариев

В этом году оперативные службы с большой тревогой ждут рождественских выходных, так как у людей будет шесть выходных дней подряд, говорится в заявлении оперативных служб для прессы.

В этом году оперативные службы с большой тревогой ждут рождественских выходных, так как у людей будет шесть выходных дней подряд, говорится в заявлении оперативных служб для прессы.

Читать

Неудобно вышло: не говоривший с главой МИД по-латышски таксист оказался украинцем

Важно 16:45

Важно 0 комментариев

Как уже писал Press.lv, в  субботу, 14 декабря, глава латвийского внешнеполитического ведомства Байба Браже оказалась в неожиданной ситуации: водитель такси, работающий через платформу Bolt, смог с ней общаться только на русском языке. Об этом министр возмущенно рассказала в соцсети X.

Как уже писал Press.lv, в  субботу, 14 декабря, глава латвийского внешнеполитического ведомства Байба Браже оказалась в неожиданной ситуации: водитель такси, работающий через платформу Bolt, смог с ней общаться только на русском языке. Об этом министр возмущенно рассказала в соцсети X.

Читать

«Неаткарига»: движение латышских национальных партизан родилось из ложных обещаний Запада

История и культура 16:43

История и культура 0 комментариев

«Длительная и ожесточенная борьба латышских национальных партизан против советских оккупантов известна даже тем, кто не проявлял к ней особого интереса. Однако недавно исполнилось 80 лет со дня боя в немецкой оккупационной зоне, которая была «самой крупной и продолжительной в истории латышского национального движения сопротивления», - так начинается статья Арниса Клуйниса в «Неаткариге», озаглавленная «Рождение латышских национальных партизан из ложных обещаний».

«Длительная и ожесточенная борьба латышских национальных партизан против советских оккупантов известна даже тем, кто не проявлял к ней особого интереса. Однако недавно исполнилось 80 лет со дня боя в немецкой оккупационной зоне, которая была «самой крупной и продолжительной в истории латышского национального движения сопротивления», - так начинается статья Арниса Клуйниса в «Неаткариге», озаглавленная «Рождение латышских национальных партизан из ложных обещаний».

Читать