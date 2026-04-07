"LaTS": Mazumtirdzniecības cenas ietekmē gan reālie tirgus faktori, gan pircēju noskaņojums

2026. gada pavasarī Latvijā mazumtirdzniecības cenu dinamika veidojas sarežģītā kombinācijā starp reāliem ekonomiskiem faktoriem un pircēju uztveri, norāda veikalu tīkla “Latvijas Tirgotāju savienība” (“LaTS”) valdes priekšsēdētājs Raimonds Okmanis.

“No vienas puses, dati rāda, ka cenu izmaiņas ikdienas precēm šobrīd ir salīdzinoši nelielas, taču vienlaikus sabiedrībā pieaug bažas par iespējamu sadārdzinājumu, īpaši saistībā ar degvielas cenu svārstībām un ģeopolitisko situāciju pasaulē,” komentē R. Okmanis.

Pašreizējā situācija jāvērtē ar piesardzību, atšķirot faktisko cenu līmeni no pircēju noskaņojuma. “Šobrīd mazumtirdzniecības cenu izmaiņas Latvijā nav straujas – tās ir drīzāk mērenas un lielā mērā saistītas ar sezonālām svārstībām un atsevišķu produktu tirgus situāciju. Tomēr cilvēku sajūta par cenu kāpumu var būt izteiktāka nekā reālie dati,” skaidro R. Okmanis.

Degvielas cenas – svārstīgas, bet vēl bez pilnas ietekmes

Viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē gan izmaksas, gan sabiedrības uztveri, ir degvielas cenas. 2026. gada sākumā Latvijā tās pat bija zemākas nekā gadu iepriekš, kas palīdzēja stabilizēt inflāciju un mazināja spiedienu uz pārtikas cenām.

Taču pavasarī situācija mainījās, un šīs svārstības lielā mērā saistītas ar globālajiem procesiem – īpaši spriedzi Tuvajos Austrumos un naftas piegāžu riskiem, kas ietekmē cenas visā pasaulē. Tomēr jāuzsver, ka šādas izmaiņas mazumtirdzniecības cenās parasti neparādās uzreiz.

“Degvielas cenu kāpums tieši neparādās veikalu plauktos tajā pašā brīdī. Parasti ir vairākus mēnešus ilga laika nobīde, līdz loģistikas izmaksas pilnībā ietekmē gala cenu,” piebilst R. Okmanis.

Reālās cenu izmaiņas – nelielas un stabilas

Statistika liecina, ka kopējais cenu pieaugums Latvijā 2026. gadā saglabājas mērenā līmenī. Inflācija gada sākumā bija ap 2–3%, un patēriņa cenu izmaiņas pēdējos mēnešos raksturojamas kā nelielas svārstības. Piemēram, pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas mēneša laikā pieauga tikai par aptuveni 0,3%.

Tas nozīmē, ka objektīvi cenu kāpums veikalu plauktos šobrīd nav straujš. Turklāt atsevišķās preču grupās cenu dinamiku nosaka nevis energoresursi, bet citi faktori, piemēram, ražas apjomi. Kafijas sadārdzinājums pēdējā laikā saistīts ar sliktiem laikapstākļiem audzēšanas reģionos, līdzīgi kā iepriekš olīveļļas cenu kāpumu noteica vāja raža.

Pozitīvu ietekmi uz mazumtirdzniecības cenām varētu radīt gan pērnā gada nogalē samazinātais PVN pamata pārtikas produktiem, gan jaunais valdības lēmums uz laiku samazināt akcīzes nodokli degvielai, jo tas tieši mazinātu transporta un loģistikas izmaksas. Šie soļi savukārt var palīdzēt ierobežot cenu kāpumu veikalu plauktos un stabilizēt arī pircēju noskaņojumu. Arī prognozes rāda, ka 2026. gadā pārtikas cenu pieaugums varētu būt ievērojami lēnāks nekā iepriekšējā gadā.

Psiholoģiskā faktora ietekme uz pircēju uzvedību

Lai gan skaitļi rāda relatīvu stabilitāti, pircēju uzvedība var liecināt par ko citu. Sabiedrībā pieaug piesardzība – cilvēki biežāk seko līdzi cenām, salīdzina piedāvājumus un rūpīgāk plāno pirkumus.

“Šobrīd ļoti būtisks ir psiholoģiskais faktors. Ja cilvēki sagaida cenu kāpumu, viņi var sākt uzvesties piesardzīgāk – pirkt mazāk vai izvēlēties lētākas alternatīvas, pat ja reālais cenu līmenis būtiski nemainās,” akcentē R. Okmanis. “Tomēr jautājums ir – vai tam ir skaidri pierādījumi datos? Tieši šobrīd statistika rāda, ka cenu pieaugums ir minimāls, un nav strauju izmaiņu, kas pamatotu būtisku patēriņa kritumu. Tas nozīmē, ka psiholoģiskais efekts var būt jūtams individuālā līmenī, bet vēl nav pilnībā atspoguļojies makroekonomiskajos rādītājos.”

“Tas nozīmē, ka tuvākajos mēnešos izšķirošais būs ne tikai faktiskie ekonomiskie rādītāji, bet arī sabiedrības uztvere. Ja degvielas cenas turpinās pieaugt un spriedze pasaulē saglabāsies, psiholoģiskais efekts var pāraugt arī reālās patēriņa izmaiņās. Savukārt, ja tirgus stabilizēsies, arī pircēju pārliecība pakāpeniski atgriezīsies,” rezultē mazumtirdzniecības tīkla vadītājs.

SIA “LaTS” dibināta 2007. gadā ar mērķi apvienot mazos un vidējos Latvijas pārtikas mazumtirgotājus, samazināt izmaksas un uzlabot konkurētspēju. Šobrīd tīkls apvieno aptuveni 270 uzņēmumus, un tam ir vairāk nekā 700 fiziskās tirdzniecības vietas visā Latvijā.

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

