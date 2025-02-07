Лапса: причина моего задержания — информация о хищениях военной помощи США в Латвии. Передал её Трампу

"Пришло время, наконец, поговорить о событиях минувшей недели - наручниках, шоу в масках, задержаниях, обысках - и их истинных причинах. А также о том, что последует дальше. Тем, кто обладает хотя бы минимальным жизненным опытом и зачатками здравого смысла, уже давно должно быть ясно, в чем истинные причины всего этого. И, думаю, что вам всем давно ясно, что вовсе не изданные мною в 2023-2024 годах книги.

Ясно, что причина этого всего и не подготовка к выходу в 2025 году третьей книги - продолжении прежних двух, которая, конечно, тоже обличает... Но вовсе не желание ознакомиться с тем, о чем же говорится в этой третьей книге, стало причиной моего обыска и задержания в масках.

...И сейчас я расскажу о том, о чем раньше никому не рассказывал. Это, на мой взгляд, и есть истинная причина событий минувшей недели.

В июне прошлого года на меня вышли два человека, так скажем, "без погонов"... Эти люди, во всех деталях, со всеми датами, именами рассказали, что все эти годы в Латвии существовал величайший, просто огромный и бездонный источник, возможно, "серых и черных", то есть неучтенных доходов под названием бюджет обороны или военный бюджет и военная помощь стратегического партнера США.

По сведениям этих людей, которые были снабжены конкретными цифрами, в Латвии за несколько лет могло быть расхищено до 30-35% военной помощи США и с ней связанным бюджетом обороны.

Мне долго и во всех подробностях рассказали о методах, схемах, и тому подобном, что стало возможным благодаря статусу государственной тайны и засекреченности всей этой информации.

С этими людьми я встречался еще несколько раз позднее. В последний раз я уже встретился только с одним из этих людей, потому что второй совершенно удивительным образом оказался в заключении. Какое совпадение, не правда ли?

Мои выводы таковы: в Латвии нет ни одного ведомства, ни одной правоохранительной структуры, которой бы я мог доверить эту информацию для дальнейшего более или менее объективного расследования - без риска самому оказаться в тюрьме за разглашение гостайны, незаконное обращение с данными, а за одно и за шпионские действия и иже с ними.

Так вот, всю эту информацию, полученную от тех, кто забил тревогу и мне все эти сведения поведал, я оформил в отдельный доклад и передал его в авторитетные международные организации, которые смогут его передать Дональду Трампу.

В результате целый месяц за мной следили, пытаясь выяснить, с кем я встречался от кого и кому передавал информацию. Но это не удалось - все успешно проделано - я все передал. Ждите результатов. А через пару недель ту же информацию, только в более сжатом виде, я представлю посольству США. Здоровья вам!»