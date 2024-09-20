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С Лангой встретятся в суде: «В трех полустрочках она ухитрилась оболгать трижды» (8)

Редакция PRESS 20 сентября, 2024 12:29

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Фото LETA

Суд Рижского района возбудил дело о защите чести и достоинства предпринимателя Евгения Гомберга. Иск подан против скандально известной дерусификаторши Лианы Ланги. «Человек, избравший хамство своим политическим оружием, должен за свои слова отвечать», - объясняет Гомберг свою цель, сообщает портал Grani.lv

 Этот конфликт начался в середине лета, когда неистовая Лиана Ланга высказала в соцсетях мнение по поводу, стоять или не стоять дальше в Риге памятнику полководцу Барклаю де Толли. Свой пост она накатала в фирменном стиле — не стесняясь в словах, сходу навешивая ярлыки.

Поскольку дарителем памятника являлся предприниматель Евгений Гомберг (он оплатил изготовление статуи, а также благоустройство площадки вокруг постамента), именно на него Ланга и излила свою ярость. 

Вот что она написала в Facebook: «Бывший агент КГБ, «меценат» Гомберг, который шантажировал парламент скульптурой Лачплесиса, теперь угрожает Латвии, поскольку наконец планируют снять им «подаренную» скульптуру Барклая. Какой урок государству? Не ввязываться с чекистами ни в какие сделки и ничего от них не принимать».

В ответ предприниматель Гомберг потребовал от Ланги признать, что она его оклеветала. В сдержанной и даже вежливой форме, резко контрастирующей с тоном дерусификаторши:

«Уважаемая г-жа Ланга. Ваше утверждение, что я был агентом КГБ, ошибочно и очерняет мою репутацию. Вы можете ознакомиться с решением Зиемельского суда г. Риги, вступившего в силу 28.13.1999 года, где сказано, что Евгений Гомберг «не сотрудничал сознательно с КГБ ЛССР и не был информатором КГБ». Как Вам удобнее отозвать вашу клевету, здесь на ФБ или через суд?».

Не унявшись, Ланга опубликовала в соцсети фотографию карточки из «мешков КГБ», заведенную на Гомберга еще в советские времена. Как доказательство своих слов про «бывшего агента» и «чекиста». Между тем, именно по поводу этой карточки Гомберг много лет назад судился с государством и выиграл, доказав, что информатором не был, а подобные карточки автоматически заводили на всех гидов советского Бюро международного молодежного туризма «Спутник», где он когда-то работал.

Возможно, Ланге это кто-то из ее окружения объяснил, поскольку вскоре она пост про «агента КГБ» убрала. Но признать, что оклеветала человека, не говоря уже о том, чтобы извиниться перед ним, и не подумала. Ярлыки и метки навешивать дерусификаторша привыкла, а вот отвечать за них ей еще не приходилось.

Поэтому Гомберг выполнил обещание — и подал в суд.

Он требует от Ланги сразу несколько опровержений. По мнению предпринимателя, «в трех полустрочках она ухитрилась оболгать меня трижды: «bijušais VDK aģents “mecenāts” Gombergs, kurš šantažēja parlamentu ar Lāčplēša skulptūru, tagad draud Latvijai…». Вот за каждое из этих обвинений — и что он «бывший агент КГБ», и что «шантажировал парламент», и что «угрожает Латвии» - пускай теперь Ланга извинится и каждое отзовет публично.

А еще истец просит суд, чтобы ответчица возместила ему моральный ущерб в размере не менее одного евро за каждое оскорбление плюс судебные расходы.

И если 3 евро являются символической суммой (которую Гомберг просит перечислить на счет Государственного центра языка), то про судебные расходы так не скажешь. Адвокат предпринимателя уже запросил за свои услуги на этом процессе 1400 евро, кроме того, нужно уплатить госпошлину… В общем, если Ланга проиграет, ей придется выложить в целом более полуторы тысячи евро.

Цель своего иска Евгений Гомберг объясняет так: во-первых, доказать, что «человек, избравший хамство своим политическим оружием, должен за свои слова отвечать». А во-вторых, указать путь, которым смогут воспользоваться другие пострадавшие, чтобы ставить Лангу и подобных ей хамов на место. Для этого Гомберг пошагово рассказывает свои действия и намерен выставить «типовой «бланк», которым сможет воспользоваться любой обиженный, вставив свой скрин-шот».

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Комментарии (8) 107 реакций
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