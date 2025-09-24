Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 24. Сентября Завтра: Agris, Agrita
Доступность

Культура вновь удостоилась сомнительной чести быть главным жертвенным камнем: Рубенис об урезании пенсий за выслугу

Редакция PRESS 24 сентября, 2025 12:03

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Государственная канцелярия предлагает начиная с 2027 года исключить из круга получателей пенсий по выслуге лет артистов балета, актеров театра кукол, цирковых артистов, артистов хора, артистов оркестра, солистов-вокалистов, актеров театра, предусмотрев поддержку на переквалификацию по другой профессии. В пятницу, 19 сентября, в Министерстве культуры состоялась встреча с представителями профсоюзов культуры, на которой обсуждалось, каким может быть альтернативное предложение Минкульта, пишет Latvijas Avīze Kultūrzīmes.

Решение правительства исключить работников культуры из круга получателей пенсий по выслуге лет уже вызвало размышления о том, что сфера культуры как своего рода институционально слабый этап вновь удостоилась сомнительной чести быть главным жертвенным камнем и задекларированной причиной всех бед. Однако, если посмотреть шире, становится ясно, что неприятные перемены коснутся и прокуроров, и судей, дипломатов, а также всех должностей и профессий, по которым выполнение лицом трудовых или служебных обязанностей не связано с регулярной угрозой здоровью и жизни, в том числе выполняющих функции поддержки.

"Вопрос надо рассматривать, начиная с дипломатов, судей, прокуроров ", - отметил в беседе с "Kultūrzīmes" председатель Латвийского союза театральных деятелей Оярc Рубенис.

"В сфере культуры одна из самых болезненных ситуаций - у артистов балета и актеров кукольного театра. В их отношении я не могу согласиться ни с каким решением, пока нет механизма компенсации. В такой ситуации нельзя идти таким путем, когда просто в один день принимаются такие решения. Надо посмотреть, какие у этих людей зарплаты, как они могут что-то от них откладывать, чтобы хотя бы переквалифицироваться. Как государство переквалифицирует людей, которые свою карьеру протанцевали без остановки? У них просто нет времени на переподготовку. Нужно найти механизм компенсации, потому что иначе балет просто закончится. Молодые ребята в балет и так не идут, потому что не могут ничего заработать. Как переквалифицироваться балетному танцовщику? Не хочу унижать ни одну профессию, но - только в дворники и за еще более низкую зарплату", - рассуждает Рубенис.

Он также подчеркивает: для актеров пенсии по выслуге лет - очень условная величина." Они используются только тогда, когда происходит какая-то беда - с голосом или другая, - потому что в основном все актеры охотно работают, пока их чуть ли не выносят со сцены. Я знаю очень мало актеров, которые выходят на пенсию досрочно, очень мало ". Вспоминая свое время на посту директора Национального театра, Рубенис не помнит ни одного такого случая. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:00 24.09.2025
СГБ выпустила видео о действиях в случае теракта
Bitnews.lv 2 минуты назад
В Латвию вернётся «золотая осень»
Bitnews.lv 32 минуты назад
Сейм вводит штрафы для пилотов дронов
Bitnews.lv 54 минуты назад
Латвия: каждому второму врачи не по карману
Sfera.lv 58 минут назад
Силиня: в предвыборный год принять бюджет будет труднее
Bitnews.lv 3 часа назад
Латвия: «ковид» чуток отступил, но это ничего не значит
Sfera.lv 4 часа назад
Франция: для Саркози готовят нары
Sfera.lv 4 часа назад
Румыния: компенсация лучше артефактов
Sfera.lv 2 дня назад

Хочу извиниться от имени Латвии: Херманис обратился к Трампу

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

«Трамп вчера в своей речи в ООН озвучил мои мысли и мысли большинства латышей. По всем пунктам. Я и сам не смог бы сказать лучше, спасибо. Наконец-то в этом доме кто-то набрался смелости высказать здравый смысл», — написал на своей странице в «Facebook» художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, комментируя выступление президента США Дональда Трампа на вчерашнем саммите ООН.

«Трамп вчера в своей речи в ООН озвучил мои мысли и мысли большинства латышей. По всем пунктам. Я и сам не смог бы сказать лучше, спасибо. Наконец-то в этом доме кто-то набрался смелости высказать здравый смысл», — написал на своей странице в «Facebook» художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, комментируя выступление президента США Дональда Трампа на вчерашнем саммите ООН.

Читать
Загрузка

«ООН не решает проблемы, а финансирует наступление на западные страны»: Трамп

Мир 13:49

Мир 0 комментариев

В своей речи в ООН Трамп предупредил Европу, что иммиграция и климатическая политика разрушают ее наследие и приводят к "неслыханной катастрофе", сообщает Евроньюз.

В своей речи в ООН Трамп предупредил Европу, что иммиграция и климатическая политика разрушают ее наследие и приводят к "неслыханной катастрофе", сообщает Евроньюз.

Читать

Эстонцы испугались штрафов в рижском аэропорту — МВД Латвии объясняет новые правила

Важно 13:46

Важно 0 комментариев

С 1 сентября 2025 года в Латвии вступили в силу новые правила въезда для граждан третьих стран, в том числе России и Беларуси. Теперь, чтобы пересечь границу, необходимо как минимум за 48 часов до въезда подать специальную анкету. Её могут отклонить, и тогда человеку могут отказать во въезде. За нарушение предусмотрен штраф до 2000 евро.

С 1 сентября 2025 года в Латвии вступили в силу новые правила въезда для граждан третьих стран, в том числе России и Беларуси. Теперь, чтобы пересечь границу, необходимо как минимум за 48 часов до въезда подать специальную анкету. Её могут отклонить, и тогда человеку могут отказать во въезде. За нарушение предусмотрен штраф до 2000 евро.

Читать

Пусть хотя бы зимой бесплатно! Пропуска в Юрмалу дорожают, кто же туда поедет?

Важно 13:36

Важно 0 комментариев

Фракция Национального объединения в Юрмальской думе на заседании в четверг, 25 сентября, подаст предложение об отмене платных пропусков на въезд в Юрмалу в зимний сезон, сообщили агентству ЛЕТА во фракции.

Фракция Национального объединения в Юрмальской думе на заседании в четверг, 25 сентября, подаст предложение об отмене платных пропусков на въезд в Юрмалу в зимний сезон, сообщили агентству ЛЕТА во фракции.

Читать

Но ответственность на вас: в каких случаях OCTA можно больше не покупать

Важно 13:24

Важно 0 комментариев

Владельцы транспортных средств смогут не приобретать обязательную страховку гражданской ответственности (OCTA), если транспортное средство будет размещено вне публично доступного места и будут приняты меры, исключающие возможность его использования, предусматривают поправки к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств, рассмотренные сегодня на заседании Комиссии Сейма по экономическим, аграрным, экологическим и региональным вопросам.

Владельцы транспортных средств смогут не приобретать обязательную страховку гражданской ответственности (OCTA), если транспортное средство будет размещено вне публично доступного места и будут приняты меры, исключающие возможность его использования, предусматривают поправки к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств, рассмотренные сегодня на заседании Комиссии Сейма по экономическим, аграрным, экологическим и региональным вопросам.

Читать

Премьер заявила, что госдолг будет расти. Почему?

Новости Латвии 13:23

Новости Латвии 0 комментариев

Рост государственного долга связан с необходимостью финансировать оборону, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью TV3.

Рост государственного долга связан с необходимостью финансировать оборону, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью TV3.

Читать

Гамбург должен закрыть двери перед Силиней: Андрей Козлов

Выбор редакции 13:10

Выбор редакции 0 комментариев

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и недоступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и недоступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

Читать