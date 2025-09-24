Культура вновь удостоилась сомнительной чести быть главным жертвенным камнем: Рубенис об урезании пенсий за выслугу

Решение правительства исключить работников культуры из круга получателей пенсий по выслуге лет уже вызвало размышления о том, что сфера культуры как своего рода институционально слабый этап вновь удостоилась сомнительной чести быть главным жертвенным камнем и задекларированной причиной всех бед. Однако, если посмотреть шире, становится ясно, что неприятные перемены коснутся и прокуроров, и судей, дипломатов, а также всех должностей и профессий, по которым выполнение лицом трудовых или служебных обязанностей не связано с регулярной угрозой здоровью и жизни, в том числе выполняющих функции поддержки.

"Вопрос надо рассматривать, начиная с дипломатов, судей, прокуроров ", - отметил в беседе с "Kultūrzīmes" председатель Латвийского союза театральных деятелей Оярc Рубенис.

"В сфере культуры одна из самых болезненных ситуаций - у артистов балета и актеров кукольного театра. В их отношении я не могу согласиться ни с каким решением, пока нет механизма компенсации. В такой ситуации нельзя идти таким путем, когда просто в один день принимаются такие решения. Надо посмотреть, какие у этих людей зарплаты, как они могут что-то от них откладывать, чтобы хотя бы переквалифицироваться. Как государство переквалифицирует людей, которые свою карьеру протанцевали без остановки? У них просто нет времени на переподготовку. Нужно найти механизм компенсации, потому что иначе балет просто закончится. Молодые ребята в балет и так не идут, потому что не могут ничего заработать. Как переквалифицироваться балетному танцовщику? Не хочу унижать ни одну профессию, но - только в дворники и за еще более низкую зарплату", - рассуждает Рубенис.

Он также подчеркивает: для актеров пенсии по выслуге лет - очень условная величина." Они используются только тогда, когда происходит какая-то беда - с голосом или другая, - потому что в основном все актеры охотно работают, пока их чуть ли не выносят со сцены. Я знаю очень мало актеров, которые выходят на пенсию досрочно, очень мало ". Вспоминая свое время на посту директора Национального театра, Рубенис не помнит ни одного такого случая.