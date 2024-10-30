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Кулеба в Риге: Украина будет реинтегрирована в западный мир, где она была уже 300 лет назад

© LETA 30 октября, 2024 14:00

Мир 0 комментариев

Решение о реинтеграции Украины в западный мир принято, поэтому нужно наконец прекратить предлагать Украине какие-то особые статусы или половинчатые решения - Украина должна стать полноправным членом НАТО и Европейского союза (ЕС), заявил в интервью агентству ЛЕТА бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я думаю, что психологически Запад признал Украину частью себя. Именно поэтому мы видим прогресс в членстве Украины как в ЕС, так и в НАТО. ЕС сейчас намного дальше впереди, НАТО заметно отстает. Однако фундаментальное решение уже принято - Украина будет реинтегрирована в западный мир, где она была уже 300 лет назад", - сказал Кулеба в интервью в рамках Рижской конференции.

Как с сожалением отметил украинский политик, в западной политике все еще есть точка зрения, что Украина в принципе должна быть принята в западный мир, но для формального признания этого статуса ей должно быть предложено какое-то особое решение.

"Принципиальное обещание было дано, но сейчас снова идут дискуссии о том, как реализовать этот процесс - должен ли это быть обычный процесс вступления или Украине нужно предложить что-то особенное", - сказал Кулеба, подчеркнув, что Украина отвергла эту позицию с самого начала переговоров, и поэтому было решено, что страна пройдет через обычный процесс евроинтеграции.

"Очень важно, чтобы с этого момента и до полной интеграции Украины нам не предлагали никаких особых статусов или половинчатых решений. Украина должна стать полноправным членом обеих организаций. Именно это будет реинтеграцией Украины в западный мир", - заявил бывший министр иностранных дел Украины.

В 2019 году Кулеба прогнозировал, что Украина сначала вступит в НАТО, а затем в ЕС. Тогда Украина была более готова к членству в НАТО, чем в ЕС, но 2022 год все изменил.

США и Германия остаются главными препятствиями на пути Украины в НАТО, добавил Кулеба.

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