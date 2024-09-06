В качестве причины, из-за которой производство кофе остановлено, была названа "форс-мажорная ситуация".

«Мы временно прекращаем производство растворимого кофе. Мы ждем изменения ситуации на рынках в лучшую сторону, потому что цена на бобы сейчас очень высока. За год цена килограмма кофейных зерен выросла на 100%», - объясняет член правления SIA “Liepājas kafijas fabrika” Роман Пастернак.

Представители компании также отметили, что кофе все еще может быть доступен для покупки в некоторых магазинах, если он еще остался от предыдущих поставок.

Как сообщалось, в сентябре 2013 года SIA “Liepājas kafijas fabrika” у SIA “Dikk” приобрело украинско-английское совместное предприятие "Восточная инвестиционная группа компаний по управлению активами", которое производит кофе и различные кофейные напитки под брендом "Galka". Сумма сделки не разглашается.

«Liepājas Kafijas fabrika» была основана в 1972 году под эгидой «Liepājas Cukurfabrika», но позже стала независимой компанией.