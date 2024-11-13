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Кто зарабатывает на латвийских портах: Ринкевич в шоке

© LETA 13 ноября, 2024 15:10

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Президент Латвии Эдгар Ринкевич призывает Кабинет министров и Сейм обратить внимание на "раздутую модель управления малыми портами".

Как рассказал президент на пресс-конференции в среду после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней, посещая регионы, он часто был неприятно удивлен, узнавая, что в каком-нибудь из малых портов работает 50 человек, а правление состоит из десяти членов.

"Я считаю, что количество этих членов правления обязательно должно быть сокращено. Да, в правлении должны быть представители самоуправления, бизнеса и государства, но не десять", - сказал Ринкевич.

По его мнению, если ведутся разговоры о конкурентоспособности, сокращении бюрократии, эффективности государственного управления, то эти вещи все еще нуждаются в улучшении и могут быть сделаны быстро. Президент подчеркнул, что дискуссия о портах в правительстве продолжается и будет продолжаться. Он также выразил надежду, что этот вопрос, который может показаться не очень важным, будет рассмотрен правительством и Сеймом, поскольку речь идет о внесении изменений в закон.

Силиня заверила журналистов, что упомянутый президентом вопрос о портах будет рассмотрен. Предложения по реформированию портов должно подать Министерство сообщения.

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